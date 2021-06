La mythique taverne VV Taverna annonce sa fermeture définitive

Partager







C’est avec le cœur gros que le mythique établissement de la rue Bellechasse, le VV Taverna, a fait l’annonce de sa fermeture officielle le 3 juin.

L’équipe s’est adressée à sa longue liste de clients, nouveaux comme anciens, avec une publication Facebook mentionnant que la décision de fermer avait été longuement et mûrement réfléchie, mais que la pandémie et les contraintes administratives ont précipité les choses.

La VV Taverna est une véritable institution. Son aventure aura commencé en 1996 et c’est la maison d’importation privée de vins Rézin qui opérait l’endroit lors de ses derniers milles.

La publication Facebook de la fermeture a fait rapidement réagir les amateurs de l’endroit récoltant plus de 165 réactions et des dizaines de commentaires après seulement une heure.

C’est une page d’histoire qui se tourne dans le monde de la restauration à Montréal. On va s’ennuyer non seulement de la belle carte des vins des dernières années, mais surtout de l’ambiance festive qui régnait dans cette taverne week-end après week-end. Et que dire du fabuleux stationnement-terrasse qui avait été aménagé l’été dernier...

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s