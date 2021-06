La tendance du chapeau de cowboy a pris d’assaut les réseaux

Partager







Qui dit été dit chapeau, mais en 2021 on fait les choses de façon différente en portant le chapeau de cowboy!

Dites au revoir à vos casquettes et bucket hats (ou pas), et faites de la place dans votre garde-robe pour un classique chapeau de cowboy.

Après avoir été très populaire au début des années 2000, ce couvre-chef au look western fait un retour en force sur les réseaux sociaux!

On l’a vu porté par plusieurs influenceuses et stars de TikTok.

On le voit aussi sur des vedettes de la télévision et de la musique, comme Camila Mendes, Olivia Rodrigo et Lil Nas X!

Certaines personnalités d’ici portent aussi ce chapeau! Dont, bien sûr, Guillaume de Star Académie qui a rocké la tendance à maintes reprises durant les gala variété.

En plus de protéger la tête du soleil, ce chapeau peut être très stylé! La preuve, Clara Berry, la mannequin et copine de KJ Apa (et future mère de son premier enfant) est TRÈS fan du look.

On peut aussi faire changement du beige ou noir en le portant en rose pour une touche Y2K, ou encore avec un imprimé animalier!

Voici quelques chapeaux de cowboy à vous procurer pour adopter la tendance:

Chapeau de cowboy en suède rose, 45$ chez Amazon

Chapeau de cowboy en laine, 48$ chez Aritzia

Chapeau de cowboy en paille pour femme, 22$ chez Amazon

Chapeau de cowboy imprimé vache, 23$ chez Amazon

Chapeau western en paille, 38$ chez Aritzia

