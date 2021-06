L’assaut sur Jake Evans fait tellement réagir que Charles Lafortune sacre sur Twitter

En passant, Scheifele n’a pas un, mais bien DEUX (sinon plus?) coups où la tête est le point d’impact ce soir. Il a été puni les deux fois.



BTW Scheifele has not one but TWO (or more?) hits where head is point of impact tonight. He was asserted a penalty on both. #Habs #GoJetsGo pic.twitter.com/T2bB6g5axz