Une Lou-Adriane Cassidy désinvolte dans un nouveau clip et autres suggestions culturelles

Un aperçu rock du prochain album de Lou-Adriane Cassidy, un documentaire sur le tabou de l’homosexualité dans le sport et un balado qui démystifie le phénomène des sugar babies; voici nos suggestions culturelles de la semaine.

Danser dans les rues avec Lou-Adriane Cassidy

L’autrice-compositrice-interprète lance jeudi un nouvel extrait, aperçu d’un album qui paraîtra cet automne. Dans le vidéoclip de J’espère encore que quelque part l’attente s’arrête, Lou-Adriane Cassidy danse avec désinvolture dans des rues désertes le soir. Les rythmes rock nous donnent vraiment envie de faire pareil. C’est excellent et ça punch !

Diffusé sur la chaîne YouTube de Lou-Adriane Cassidy

Franchir la ligne, un documentaire sur l’homosexualité dans le sport

Encore de nos jours, l’homosexualité dans le sport, c’est tabou ! Dans ce documentaire, Paul Émile d’Entremont rencontre des athlètes de haut niveau qui sont sortis du placard : l’ancien joueur de l’Impact de Montréal David Testo, le premier hockeyeur professionnel à avoir révélé son homosexualité Brock McGillis, etc. Ils témoignent avec franchise. C’est touchant et choquant à la fois quand on constate à quel point le monde du sport est en retard sur cet enjeu.

Diffusé au www.onf.ca/film/franchir-la-ligne

Le balado Pire idée de ma vie : sugar baby

À 19 ans, Clémentine s’est inscrite avec une amie sur un site pour devenir une sugar baby, juste comme ça, pour voir. Elle ne se doutait pas qu’elle mettait le pied dans un engrenage terrible duquel elle aurait beaucoup de difficulté à se défaire. La jeune femme partage avec beaucoup de courage son histoire à la journaliste Marie-Ève Tremblay dans les quatre épisodes de Pire idée de ma vie : sugar baby. Cette suggestion vient avec un avertissement : le balado comporte des descriptions d’agressions sexuelles difficiles à entendre.

Diffusé sur OHdio

La pièce de théâtre L’enclos de Wabush

Cette pièce de l’auteur wendat Louis-Karl Picard-Sioui peut, dès vendredi, être regardée dans le confort de votre salon ! On plonge au cœur de Kitchike, une réserve autochtone fictive qu’on retrouve aussi dans l’œuvre littéraire de l’auteur, pour y retrouver Pierre Wabush, le paria de sa communauté. Univers surréaliste et humour noir se rencontrent dans cette pièce mise en scène par Daniel Brière et Dave Jenniss.

En webdiffusion du 4 juin au 4 juillet au nte.qc.ca/evenements/lenclos-de-wabush

Le premier album de Kirouac & Kodakludo, Les Gradins

Enfin un album complet de Kirouac & Kodaludo ! Le duo de rap alternatif ne fait pas les choses à moitié. Douze chansons aux rythmes house, indie et trap attendent les mélomanes, des collaborations avec Calamine ou encore Moka Boka s’ajoute à ce super album. En plus, tenez-vous bien, une bande dessinée sera aussi créée inspirée par la prose de Kirouac ! Ça promet !

Disponible sur toutes les plateformes dès vendredi