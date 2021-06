Une nouvelle distillerie ouvre à Bedford et vous pouvez la visiter et déguster les produits

Partager







Une toute nouvelle distillerie fait son apparition dans le paysage québécois!

Comont est née d’un rêve partagé par une gang d’artisans qui ont appris le métier en voyageant, en observant, en discutant et en goûtant!

Située sur la Route des vins de Brome-Missisquoi, à Bedford, la nouvelle distillerie ouvre officiellement ses portes au public le 3 juin.

Il est donc possible d’arrêter chez Comont – Maîtres Distillateurs lors de votre prochaine tournée de la Route des vins ou encore tout simplement lors de votre road trip dans ce joli coin de province cet été.

Différentes expériences s’offrent aux visiteurs: une visite guidée d’environ une heure, accompagnée d’une dégustation commentée, l’expérience «dégustation & cocktails», qui vous permet de déguster les spiritueux pour ensuite choisir un cocktail à base de votre produit Comont préféré, et, finalement, l’expérience dégustation seulement, qui vous permet de goûter aux spiritueux dans le confort de l’espace lounge. Les trois différents forfaits vont de 8$ à 20$.

Actuellement, la distillerie de Bedford propose trois produits: un gin et un spiritueux d’agave, offerts dans de magnifiques bouteilles de verre recyclé à 100%, et un Paloma en prêt-à-boire dans une cannette bleu et orangé.

Le bar est ouvert pour les dégustations et les achats du jeudi au dimanche, entre 13h et 19h. Les visites, quant à elles, ont lieu les vendredis et samedis, à 14h et à 16h. Pour les visites, vous devez réserver votre place par la page Facebook de la distillerie, au info@comont.ca ou par téléphone au 514 513-8546.

Comont – Maîtres Distillateurs

110, rue de la Rivière, local 112, Bedford

