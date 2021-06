Voici où fêter la Saint-Jean-Baptiste avec ta gang cette année

Partager







Avec le déconfinement progressif, plusieurs ont envie de fêter la Saint-Jean-Baptiste en 2021! Voici où le faire à Montréal, Québec, et sur la Rive-Sud.

La Fête Nationale du Québec en 2021 ne sera pas tout à fait «normale», mais elle sera définitivement mieux que celle de 2020.

En date du 24 juin, il sera possible pour les québécois de faire des petits rassemblements de 8 personnes, ainsi que d’aller sur une terrasse avec des gens de la même bulle. Pour cette raison, plusieurs se cherchent une activité pour célébrer la fête nationale.

Faire un petit BBQ dans votre cour arrière reste toujours une bonne idée, mais pour ceux qui ont envie de sortir de chez eux, voici quelqies idées d'endroit où célébrer la Saint-Jean cette année!

Où fêter la Saint-Jean Baptiste à Montréal en 2021

Le Canal de Lachine

Les abords du Canal lachine offre de tout pour passer une superbe Saint-Jean Baptiste : de vaste étendues de verdure pour s'installer en gang, des activités comme du pédalo et le marché Atwater pour se ravitailler à proximité. On profite de la vue sur l'eau mais aussi celle de la ville qui s'illumine à partir de 20h!

La Ronde

Si vous cherchez une activité qui dure toute la journée de la Saint-Jean, La Ronde est l'endroit tout indiqué! On part à la découverte des meilleurs manèges en gang Ronde fermera à 20h au lieu de 18h, vous laissant l'occasion de profiter encore plus des manèges, jeux et snacks de foire délicieux!

Parc national des Îles-de-Boucherville

Le parc national des Îles-de-Boucherville est la parfaite destination pour un barbecue entre amis. Le parc dispose d'endroits prévus pour s'adonner aux grillades : il suffit d'apporter son barbecue portatif et ses briquettes! En plus de pouvoir y pratiquer des sports nautiques comme le kayak ou le canot, vous pourrez partir en gang à la découverte de leurs sentiers pédestres, parfaits pour une balade pas trop sportive!

Visiter les terrasses des rues piétonnes de la ville

Plusiques arrondissements de Montréal ont décidé de renouveler leur programme de rue piétonne, incluant Verdun (rue Wellington), le Plateau (avenue Mont-Royal), Ville-Marie (rueCrescent), Hochelaga-Maisonneuve (rue Ontario), et bien bien plus. Dégagées des voitures, ces rues deviennent le parfait lieu pour explorer les terrasses, bars laitiers et commerces ouverts pour l'occasion!

Où fêter la Saint-Jean Baptiste à Québec en 2021

Les plaines d’Abraham

Même si le traditionnel spectacle de la Fête nationale du Québec n’aura pas lieu cette année en raison de la COVID, plusieurs personnes risquent de s’y retrouver par tradition. Pour un pique-nique en famille, si la température le permet, l’endroit saura accueillir plusieurs familles. À quelques pas des Plaines, les restaurants de la Grande-Allée seront des plus à propos pour un bon souper et la fin de soirée.

Boischatel

La Fête nationale du Québec à Boischatel propose une programmation réinventée et sécuritaire. Spectacle de magie, pique-nique musical avec votre famille, jeux d’eau au Domaine de la rivière, et dès 16h30, défilé des Belles autos d’hier, où, selon la température, près d’une centaine de voitures sont attendues.

Où fêter la Saint-Jean Baptiste sur la Rive-Sud de Montréal en 2021

Le parc de la cité de Saint-Hubert

Formellement connu comme le «méga projet» cet endroit fut longtemps LA destination pour fêter la Saint-Jean sur la Rive-Sud. Bien qu’il n’y ai plus de festivités organisées, c’est un magnifique parc pour aller faire un picnic avec ses BFFs!

Le bord de l’eau à Boucherville

Le Vieux Boucherville est un magnifique endroit où l’accès au fleuve promet de belles vues et une température fraîche. C’est un endroit parfait pour un BBQ tranquille avec vue sur le coucher de soleil!

Le parc Seaway à Saint-Lambert

S’il y a des feux d’artifices au Parc Jean Drapeau, c’est au parc Seaway que vous aurez la meilleure vue possible! Arrivez tôt, les Lambertois ont tendance à réserver leurs places rapidement.

Les terrasses du Vieux Longueuil

Si vous avez envie d’un petit verre entre amis, le Vieux Longueuil offre une foule de restaurants et bars différents. Les nombreuses terrasses pourront vous accueillir pour fêter le Québec!

Le Fort de Chambly

En matière de parcs historiques qui offrent une belle vue sur le coucher de soleil, celui du Fort de Chambly ne laisse pas sa place. Belles photos Instagram garanties!

Bonne Saint-Jean!

