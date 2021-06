Marie-Pierre Arthur et Les Louanges se confient «Entre 2 notes»

Partager







Et si on laissait la chance à deux artistes qui ont un ou des points communs de jaser jusqu'à plus soif?

Après Mara Tremblay et Lydia Képinski, Paul Piché et Émile Bilodeau, Alissa White-Gluz et Alex Erian, ainsi que Klô Pelgag et Daniel Bélanger, au tour de Marie-Pierre Arthur et Les Louanges de se prêter au jeu de la série Entre 2 notes!

«Jaser longtemps avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quand même intense comme première discussion!», lance d'emblée Marie-Pierre Arthur, qui ne cache pas du tout qu'elle est intimidée de rencontrer Les Louanges, qu'elle admire beaucoup. Ça n'a pris que quelques minutes pour que la gêne quitte, pour laisser place à une passionnante discussion!

Les deux artistes, connus pour explorer constamment de nouveaux sons, se lancent dans une jasette sur l'éclatement des genres musicaux dans leur approche, mais aussi sur leurs débuts en musique, leur rapport à la création et à la scène, les aléas de vieillir dans cette industrie et, bien sûr, en masse de musique dans ce nouvel épisode d'Entre 2 notes.

Pour écouter la discussion intégrale en version audio, c'est ici:

Entre 2 notes est une série de longues rencontres entre artistes qui ont des atomes crochus. Style musical, amour de la poésie, fibre politique... Tout est possible! L’idée? Prendre le temps de jaser, tout simplement. Ça mène à de riches rencontres en version vidéo d’une vingtaine de minutes, sorte de mise en bouche à l’entretien complet de près d’une heure en format audio.

Écoutez la musique de Les Louanges:

Explorez l'univers de Marie-Pierre Arthur:

