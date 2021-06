Road trip au Lac-Saint-Jean: 21 choses à faire lors de votre prochain voyage

Partager







Des plages de sable et un grand lac dont on ne voit (presque) pas la fin: voilà deux bonnes raisons de partir à la découverte du Lac-Saint-Jean... mais ce sont loin d’être les seules!

Voici quelques-unes des nombreuses expériences à mettre à votre programme lors de votre prochain tour du Lac, le long de la route 169 et au-delà.

(On n'a pas oublié le Saguenay: voici nos 21 suggestions de choses à y faire!)

21 choses à faire au Lac-Sait-Jean cet été:

1. Profiter du beau grand lac au parc national de la Pointe-Taillon.

15 km de plage sablonneuse, 45 km de pistes cyclables et 198 emplacements de camping, dont certains directement au bord de l’eau. Qui dit mieux?

2. Boire une pinte de «Rang 4» ou de «Maringouin» à la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean.

Elle fait partie des 14 micros de la Route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean et se trouve près de la populaire plage de Saint-Gédéon.

3. Voguer en «paddle board» ou en kayak vers les îles de Saint-Gédéon.

Vous pouvez louer l’équipement à l’Auberge des Îles, auprès d’Equinox Aventure.

4. Faire des provisions à la fromagerie & boulangerie Médard.

Fromages fermiers et chocolatines sous le même toit = joie.

5. Flâner sur la plage Le Rigolet de Métabetchouan.

L’une des nombreuses plages sablonneuses qui valent le détour dans la région.

6. Prendre une bouchée (et quelques photos) au casse-croûte La Frite Mexicaine.

Vous dégusterez votre taco ou votre poutine dans un décor fort festif!

7. Explorer le Trou de la fée.

Le parc de la caverne Trou de la fée, c’est une grotte de 68 m de profondeur, mais aussi un canyon, des passerelles à flanc de rocher et même des tyroliennes.

8. Se dégourdir les jambes à la halte routière de Chambord.

Faites-y un bref arrêt et profitez de LA vue sur le lac, qui mesure 43,8 km de long et 24 km de large.

9. Voir le village historique de Val-Jalbert et sa chute Ouiatchouan (plus haute que celle du Niagara!).

Vous vous promènerez dans un vrai village abandonné des années 1920, né à l’époque glorieuse des «moulins à pâte».

10. Rouler sur la fameuse Véloroute des bleuets.

Cette piste cyclable incontournable fait 256 km, mais rien ne vous oblige à la faire en entier. Parmi les tronçons faciles qui longent le lac Saint-Jean: le trajet Roberval-Val-Jabert (7 km).

11. Visiter le Musée amérindien de Mashteuiatsh.

Ses expos vous feront entre autres découvrir les 6000 ans d’histoire des Pekuakamiulnuatsh, les Innus du Piékouakami (ou lac Saint-Jean).

12. Passer chercher un sac de fromage en grains à la fromagerie Perron.

Et allez le déguster sur la plage municipale de Saint-Prime, quelques coins de rue plus loin.

13. Explorer le Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Un incontournable pour découvrir la faune de la Boréalie. Et ne manquez pas les Sentiers de la nature en «petit train»!

14. Prendre un verre à La Chouape au bord de la rivière Ashuapmushuan.

Une microbrasserie (le long de la route des bières) qui produit toute une série de bières bio. À découvrir absolument!

15. Commander un «grand long» chez Midas.

Les hot-dogs géants sont un classique de ce casse-croûte de Saint-Félicien.

16. Goûter au chocolat aux bleuets des Pères Trappistes.

Interdiction de passer par Mistassini sans acheter une boîte de bleuets frais enrobés de chocolat à la chocolaterie-boutique-économusée des Pères Trappistes.

17. Flâner à la plage de Vauvert.

Encore une belle plage! Celle-ci fait près de 8 km de long.

18. Profiter de la nature sauvage au parc régional des Grandes-Rivières.

Un parc jeune et méconnu, divisé en différents secteurs, où on peut faire de la rando, du camping sauvage et de beaux trips en canot.

19. Visiter le Jardin Scullion.

Situé à L’Ascension-de-Notre-Seigneur (!), ce jardin compte 2000 espèces végétales de partout dans le monde, une mini-ferme et des aires de pique-nique.

20. Se promener dans les quartiers Isle-Maligne et Riverbend, à Alma.

Découvrez leur histoire grâce à ces deux «balados-découvertes».

21. Cueillir des bleuets.

Si vous êtes là durant la saison, pourquoi pas? Voici quelques options au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Et un bonus pour ceux qui poursuivent le voyage au Saguenay:

22. Aller se chercher une «tourtine».

Vous vous souvenez de cette adaptation de la «tourtière du Lac» qui a fait sensation à Noël 2020? Le resto Baron BBQ, son inventeur, se trouve à Saint-Ambroise, à 30 minutes d’Alma.

>> Puisque vous êtes rendus, voici nos 21 choses à faire au Saguenay!

Pour trouver de l'hébergement:

- Faites des recherches sur cette page Airbnb.

- Vérifiez les options sur le site de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

- Ou promenez-vous sur cette carte pour voir les hôtels dispos selon vos dates de voyage:

