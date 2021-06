Suicide Squad: «ce n'était pas le film que nous espérions faire», confie un acteur déçu

Partager







Joel Kinnaman a reconnu que Suicide Squad n'avait pas répondu à ses attentes. L'acteur de 41 ans jouait le rôle de l'officier des forces spéciales Rick Flag dans le film de David Ayer sorti en 2016, descendu autant par les critiques et par les fans.

• À lire aussi: The Suicide Squad: Dave Bautista a refusé un rôle pour jouer dans le prochain film de Zack Snyder

• À lire aussi: Le Suicide Squad de James Gunn s’offre une première bande-annonce aussi drôle qu’explosive

«Je pensais que les 40 premières minutes du film étaient géniales, puis il y a eu des visions contradictoires et ce n'était pas ce que nous espérions tous. Ce n'était pas le film que nous espérions faire, et c'est quelque chose de très différent de ce qu'on imaginait», a-t-il déclaré à Variety.

L'acteur place en revanche beaucoup d'espoirs dans le prochain volet de la franchise réalisé par James Gunn, The Suicide Squad, dans laquelle il reprendra son rôle de Rick Flag aux côtés de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Idris Elba dans celui de Bloodsport et John Cena dans celui de Peacemaker.

«Ça permet de passer à un autre niveau. C'est un film insensé. En même temps, c'est vraiment le film que je pensais qu'il allait être parce que la vision était si claire dès le début», a-t-il déclaré, affirmant que le nouvel opus était «l'un des films les plus divertissants que j'ai jamais vus».

«Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai été frappé par la fluidité du film, mais aussi par sa capacité à créer ces petites bulles, ces petits moments de profondeur émotionnelle et de poésie visuelle et émotionnelle. Et j'ai eu l'impression que ça a vraiment transcendé le genre, et que c'est devenu quelque chose de plus grand», a ajouté le comédien d'origine suédoise.

The Suicide Squad doit arriver le 6 août prochain en salle au Canada.

s