10 terrasses incontournables à Québec et ses environs

Quand les températures plus chaudes nous permettent de prendre un verre ou un repas à l’extérieur, nous sommes toujours partants. Pas surprenant que nous attendons impatiemment l’ouverture des terrasses.

Lorsque ce sera enfin possible de le faire, voici 10 terrasses qu'il faut absolument visiter à Québec et ses environs cet été.

Ce bistro représente la simplicité et la fraîcheur avec ses plats créatifs, organiques, équilibrés et gourmands. Entre le fleuve et la place Royale, la terrasse offre une vue incomparable en plus de profiter d’une belle verdure. Des guirlandes de lumière promettent des soirées chaleureuses et animées.

36, rue Saint-Pierre

Si ce n’est pas déjà fait, la cour intérieure du Deux 22 est l’un des lieux à découvrir dans le quartier Saint-Roch. Le concept bar-bouffe-boutique vous permettra de faire du magasinage et de savourer un burger, des quesadillas ou des nachos accompagnés, pourquoi pas, de téquila! Un endroit discret, presque secret.

222, rue Saint-Joseph

Au cœur du légendaire quartier historique Petit Champlain, cette terrasse réconfortante vous charmera assurément. À noter que vous serez parfois bercés par la douce musique des artistes installés dans le parc adjacent. Un lieu idéal pour de délicieuses grillades et de délectables gratins accompagnés d’un rosé rafraîchissant. Ambiance champêtre assurée!

52, rue du Petit-Champlain

Si vous voulez prendre congé de la ville, voici un endroit tout indiqué pour une sortie palpitante. En pleine nature de Wendake, juste à côté de la rivière Akiawenrahk, le soir, la terrasse s’enflamme au son des tam-tams et des danses autochtones. La fine cuisine primée du restaurant vous comblera de bonheur, rien de moins!

5, Place de la Rencontre, Wendake

La microbrasserie La Korrigane est connue pour ses délicieuses bières, mais aussi pour sa terrasse urbaine invitante. L’adresse du quartier Saint-Roch vous permet aussi de déguster des burgers, de la poutine, un mac & cheese, des charcuteries, etc. Arbustes et plantes parsèment ce décor de ville pour un look des plus charmants.

380, rue Dorchester

La terrasse du Chic Shack est très populaire durant la période estivale. Apprécié pour ses burgers originaux et ses poutines réinventées, l’endroit offre des ingrédients locaux... du bison au homard. Une atmosphère détendue et conviviale. La vue sur le Château Frontenac ne risque pas de vous déplaire!

15, rue du Fort

Sur la Rive-Sud, cette terrasse gigantesque et impressionnante est tout indiquée pour les 5@tard. Avec ses soirées thématiques, c’est une visite qui deviendra assurément une habitude. Décor somptueux, menu accessible et ambiance festive. De plus, le célèbre rooftop vous offre une vue imprenable sur la ville de Québec.

146, route du Président-Kennedy

Cette terrasse décontractée est le lieu de rencontre de tous les amoureux du houblon qui se respectent! La Barberie offre des recettes de bières originales et distinctives. Le concept «apportez votre lunch ou faites livrer votre menu» est une idée merveilleuse.

310, rue Saint-Roch

Ici, un lieu unique entouré d’arbres et de murs de brique. Depuis 20 ans, ce bar de quartier sur la rue Saint-Jean encourage les produits locaux et les organismes à travers ses soirées de financement. Bières, spectacles, nourriture... Tout y est pour que vous viviez une soirée où le temps passe beaucoup trop vite.

447, rue Saint-Jean

Sur la rue Saint-Jean, Bol et Poké est assurément une idée géniale pour un fast-food santé. La décoration tropicale à l’intérieur prend des airs de Guadeloupe. Dans la cour extérieure, des plantes et du feuillage s'y retrouvent. L’adresse, qui compte aussi un comptoir pour emporter, vous offre des plats préparés avec élégance et soin. Bon appétit!

545, rue Saint-Jean

EN BONUS

En nouveauté cette année: les pique-niques festifs! On vous offre le repas complet avec une bouteille de bulles ou un bon jus frais pressé, en plus de tous les accessoires pour s’installer confortablement dans les jardins du Bonne Entente. Vous pourrez vous asseoir en avant près des lacs ou dans la grande cour arrière entourant la piscine. À partir du 3 juillet, tous les samedis et dimanches de midi à 16 h.



