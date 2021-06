E3 2021: 10 choses que l’on souhaite voir lors de l’événement

Partager







Ça y est! Après une pause l’an dernier, COVID-19 oblige, la grand-messe du jeu vidéo, l’E3, est de retour cette année avec une édition virtuelle du 12 au 15 juin prochains.

Que souhaite-t-on voir lors de l’événement qui rassemblera une fois de plus bon nombre de grands joueurs de l’industrie?

Christine et Raphaël se sont prêtés à l’exercice. Voici ce que ça donne!

Raphaël

De vraies célébrations pour le 35e anniversaire de Legend of Zelda

Soyons francs, on ne peut pas dire que Nintendo casse la baraque jusqu’à maintenant avec ses annonces dans le cadre du 35e anniversaire de Legend of Zelda. Un remaster de Skyward Sword et une paire de Joy-con spéciaux? C’est correct. Le truc, par contre, c’est que l’iconique franchise de Nintendo est toute sauf «correcte»... elle est incroyable!

On se doute donc, ou du moins on espère, que le géant japonais a encore quelques surprises en banque afin de souligner cette année importante pour Link et Zelda. Évidemment, des nouvelles de la suite de Breath of the Wild seraient les bienvenues, tout comme la possibilité de revivre sur la Switch des aventures classiques de la série. Une refonte complète d’Ocarina of Time et Majora’s Mask? On peut toujours rêver...

Un nouveau Splinter Cell ou Rayman

Trouvez-vous que beaucoup de jeux d’Ubisoft se ressemblent ces temps-ci? Je ne dis pas ça de façon critique ou quoi que ce soit, la formule «monde ouvert avec une tonne d’activités connexes» fonctionne la plupart du temps et fait le bonheur de bien des joueurs.

Par contre, je ne peux m’empêcher de penser avec nostalgie à certaines excellentes franchises de l’éditeur mises de côté depuis un moment, justement différentes de cette ligne de pensée, que l’on gagnerait à raviver. Où peut-on amener Sam Fisher et Splinter Cell avec les avancées technologiques actuelles? Et, en cette ère où les jeux de plateformes se renouvellent de jour en jour, qu’arriverait-il de Rayman? On aimerait vraiment ça le découvrir.

Un dévoilement en bonne et due forme pour Starfield

Si les rumeurs depuis le début de 2021 finissent par se concrétiser, il se pourrait bien que le mystérieux RPG de science-fiction de Bethesda voit le jour cette année. Avec tous les reports des derniers mois, on peut peut-être en douter, mais bon, ce n’est rien d’impossible! Cela dit, une chose est certaine... on est plus que dû pour un vrai dévoilement de Starfield.

Voyons voir ce qu’on sait pour le moment depuis son annonce en 2018: un nom et un très bref aperçu, dans une bande-annonce, d’un engin spatial qui flotte à côté d’une planète, le tout suivi d’une explosion. Ce n’est pas grand-chose! Ce coup-ci, par contre, avec l’acquisition récente de Bethesda par Microsoft (et une conférence de presse conjointe à l’E3), les astres semblent bien alignés pour qu’on en apprenne davantage très bientôt.

Des exclusivités pour la Xbox Series X qui vont réellement tester le potentiel de la console

Sur papier, la Xbox Series X est supposément la console de salon la plus puissante jamais créée. Cependant, qu’est-ce qu’on a pour le prouver en ce moment? Malheureusement, pas grand-chose! C’est pourquoi Microsoft se doit proposer bientôt des exclusivités qui pourront réellement tester le potentiel de la Series X.

Avec l’acquisition de Bethesda, et d’une pléthore d’autres studios auparavant, la firme de Redmond est toutefois mieux préparée que jamais à proposer de nouveaux jeux exclusifs qui impressionneront les joueurs. Starfield, comme mentionné précédemment, pourrait d’ailleurs être un candidat idéal. Chose certaine, avec l’année et demie d’exclusivités que Sony a devant elle, Microsoft doit se retrousser les manches.

Des annonces... mais pas trop de dates de sortie qui ne tiendront pas!

Ah, les retards, reports et autres déceptions qui n’arriveraient pas si on n’annonçait pas des dates de sortie trop à l’avance! Les derniers mois lourds en parutions repoussées ont définitivement démontré qu’il y avait un certain problème avec le système actuel.

De ce fait, est-ce qu’on pourrait pour une fois, lors de cette édition de l’E3, dévoiler des jeux, montrer du gameplay et faire rêver les joueurs... sans trop faire miroiter de fausses attentes? C’est un peu contre-intuitif dit comme ça, mais on risque de s’en sortir gagnant à long terme.

Christine

Des nouvelles d’Elden Ring

Depuis son annonce à l'E3 2019, les fans ont soif de voir plus de contenu du prochain «souls-like», qui sera une collaboration entre le studio From Software et George R.R. Martin, l’auteur de la série de livres qui a donné naissance à Game of Thrones. Une fuite aurait d’ailleurs fait surface, en mai dernier, montrant des images du jeu. De plus, un rapport financier de la compagnie mère de From Software aurait laissé entendre qu’une sortie dans les 12 prochains mois était possible.

Ce serait donc un beau cadeau de Noël des campeurs de voir non seulement des images du jeu, mais aussi une fenêtre de sortie pour The Elden Ring. C’est le moment d’aller dehors le soir et de faire un vœu lorsqu’une étoile filante passera.

Une date de sortie pour Final Fantasy VII Remake – Part 2

On sait que Square Enix travaille présentement sur le titre. Le directeur de jeu Tetsuya Nomura avait d’ailleurs confirmé au magazine Famitsu en 2020 que son équipe oeuvrait à plein régime sur Final Fantasy VII Remake – Part 2.

Sans avoir à montrer des images, d’avoir qu’une date de sortie serait déjà un bon début.

Todd Howard qui présente enfin The Elder Scrolls VI

Avec l’acquisition de Bethesda par Xbox, on pourrait peut-être avoir droit à un coup d’œil du prochain Elder Scrolls lors de la présentation du 13 juin. Il faut toutefois prendre en compte qu’il serait plus plausible d’avoir des nouvelles de Starfield avant ES6.

Toutefois, si Todd Howard apparaît à nouveau sur scène lors de la présentation Xbox + Bethesda pour nous dire «on n’a rien à vous montrer pour The Elder Scrolls VII», je crois que les joueurs brûleront tous leurs exemplaires de Skyrim. Et au nombre d’éditions qui sont sorties, ça en fait beaucoup.

Plus d’information au sujet de Perfect Dark

Présenté aux Game Awards de 2020, le jeu confié à The Initiative pourrait s’avérer l’un des retours les plus attendus. On se rappelle qu’à la suite de son grand succès sur Nintendo 64 et l’achat de Rare par Xbox, Perfect Dark Zero avait largement déçu les joueurs et laissé un goût amer en bouche.

La barre est très haute pour l'équipe derrière la refonte, mais les conditions d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles de l’époque de Perfect Dark Zero. Le virage que Xbox a pris, avec tous les achats de studios AAA et indépendants, donne espoir de voir un jeu qui pourrait satisfaire les fans de la série. L’E3 serait donc un bon moment de présenter de quoi se mettre sous la dent.

Du nouveau à propos de Metroid Prime 4 SVP!

Nintendo a cette fâcheuse tendance de présenter quelque chose et de la garder sous silence pendant des années. Les projets Metroid ont toujours été une corde très sensible tant pour les fans que Nintendo. On se rappelle notamment de Metroid: Other M, le dernier sur console de salon, qui avait reçu un accueil très polarisé tant de la part des critiques que des fans. Ce ne serait donc pas étonnant que Nintendo veuille s’assurer à 100 % de la direction que Metroid Prime 4 prendra afin d’éviter la grogne des fidèles de la franchise.

Toutefois, ça fait maintenant quatre ans que Nintendo a présenté, lors de l’E3 2017, l’écran-titre de Metroid 4. Il serait peut-être temps de nourrir les joueurs...

En rafale, dans la catégorie «on a le droit de rêver»...

Un nouveau jeu de Kojima Productions

Une Nintendo Switch «4K» (ou «Pro», ou «Super», peu importe son nom)

L'ajout de jeux Nintendo 64 sur Nintendo Online pour Switch

Des images de Bioshock 4

Une surprise de Rockstar Games

