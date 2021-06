La fille de Meghan et Harry est née et son prénom est un touchant hommage

Partager







Le temps est aux réjouissances pour le prince Harry et Meghan Markle, qui ont annoncé, dimanche, qu'ils avaient accueilli leur deuxième enfant: la petite Lilibet Diana.

• À lire aussi: Harry affirme qu’il a beaucoup souffert à cause du prince Charles dans une nouvelle entrevue

Eh oui, dans un communiqué, les heureux parents ont annoncé qu'ils avaient nommé leur fille en hommage à la mère de Harry, la princesse Diana, et à sa grand-mère, la reine Élisabeth II. La souveraine s'est d'ailleurs dite «ravie» par cette annonce.



«Nous sommes reconnaissants de l'amour et des pensées que nous avons reçus du monde entier», ont fait savoir les nouveaux parents par voie de communiqué.



Meghan Markle a accouché vendredi matin, dans un hôpital en Californie, où le couple habite depuis qu'il s'est retiré de la vie royale. Lilibet Diana occupe désormais la huitième place dans l'ordre de succession, derrière son frère aîné, Archie, né en mai 2019.



Du côté de Londres, une porte-parole de Buckingham Palace a affirmé que le prince Charles et son épouse, Camilla, tout comme le prince William et son épouse, Kate «ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d'une fille pour le duc et la duchesse de Sussex.»



