Une mère s’infiltre dans l’école de sa fille déguisée en ado et se fait arrêter

Partager







Une maman du Texas s’est retrouvée avec des accusations criminelles après s’être fait passer pour sa fille de 13 ans afin d'infiltrer l’école de cette dernière.

• À lire aussi: Une influenceuse se fait photographier en première classe d’un avion et va s’asseoir à sa place, en classe économique

Casey Garcia a affirmé qu’elle voulait tester la sécurité du Garcia-Enriquez Middle School, près d’El Paso, où sa fille étudie en 7e année (1re secondaire). Elle voulait voir jusqu’où elle pourrait se rendre sans se faire détecter.

La femme de 30 ans a documenté tout son processus allant de sa transformation, à un relooking, jusqu’à «l’infiltration», qui s’est faite relativement sans pépin.

Dans la vidéo, on peut voir Garcia entrer dans l’école, naviguer dans les couloirs, échanger avec d’autres étudiants et membres du personnel et même assister à des cours.

La femme très adulte aura presque réussi à compléter la journée avant de se faire prendre. Vers la fin de ses cours, quelqu’un a réalisé que Garcia n’était pas une ado, mais bien une femme adulte. Elle s’est fait envoyer au bureau du directeur.

Malheureusement pour elle, l’administration de l’école n’a pas apprécié son «expérience sociale», et la police a été appelée.

La grande infiltration a eu lieu mardi dernier, mais Casey Garcia n’a pas été arrêtée avant vendredi. Elle fait face à des accusations de falsification de documents et de circulation sur un terrain privé sans permission.

Évidemment, plusieurs parents ont été troublés de voir à quel point il a été facile pour quelqu’un de côtoyer leurs enfants sans avoir été détecté. Depuis sa publication, la vidéo est devenue virale.

On dirait le film Never Been Kissed, mais en plus bizarre.

Aussi sur le Sac:

s

s