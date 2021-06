10 boutiques de décoration extérieure pour aménager sa terrasse

Partager







Dame Nature a décidé qu’on passait désormais en zone... été! La chaleur s’installe définitivement et les Québécois ont envie plus que jamais des joies du outdooring.

Du petit balcon en ville, par la terrasse urbaine sur le toit, à la grande cour au chalet, laissez-vous inspirer afin de trouver un style de déco qui vous parle!

Voici donc 10 adresses incontournables pour transformer votre espace extérieur!

Cette jolie boutique de Montréal propose une foule d'items pour aménager votre balcon. Des chaises funkys, des minis sofas, des bars à balcon... Tout y est pour que vous puissiez créer une ambiance de rêve sur votre balcon. Il est possible de faire vos achats en ligne directement sur leur site ou encore de prendre rendez-vous pour magasiner en personne.

5598 rue Hochelaga

Populaire pour son mobilier contemporain et design et ses luminaires uniques, les boutiques Zone Maison sont aussi une destination pour le style de vie extérieur. On y propose une belle sélection de chaises et de tables de jardin. Coup de cœur pour la chaise blanche suspendue en macramé.

4246 rue Saint-Denis ou 5555 Chemin de la Côte-des-Neiges

Chez Simons, il est impossible de ne pas y ressortir sans un article déco qui donnera du punch à votre espace extérieur! Le magasin à grand surface propose une panoplie d’accessoires, tels que des ensembles de cuisine pour une table estivale, le tapis d’extérieur aux motifs de losanges, la lanterne jute tressé, les coussins de chaise extérieurs... Et tout ça, c’est directement tiré dans un décor bohème chic à Tulum.

Dans un magasin Simons près de chez vous

Cette jolie boutique située sur l'avenue Laurier est idéale pour les amateurs de déco bohème. L'osier, le lin et le grège y sont au coeur de l'essence même de la boutique. C'est l'endroit parfait pour trouver la déco «WOW» qui manquait à votre petite terrasse!

1451 avenue Laurier Est

Pour des fausses plantes, un ensemble de patios pour un balcon en ville, des lanternes, des caillebotis pour restaurer votre le sol, des poufs extérieurs ou encore des lampes de table, Ikea est la destination de choix pour redorer les petits espaces. Aussi, ce qu’on aime, ce sont les prix doux. Oh oui, on y trouve même des articles extérieurs destinés aux enfants. C’est mini et pas mal joli!

*Dans un magasin Ikea près de chez vous

Alors que le mobilier est acheté, les lumières sont installées et que les fleurs sont arrosées, il ne reste que des articles déco pour embellir et finaliser la terrasse de vos rêves. Pour ça, la boutique québécoise Kozy possède tout ce qu’il faut : lanternes solaires, coussins de chaises, crochets à verre de vin, napperons, serviettes de table et plus encore.

9370 Boulevard Leduc #20, Brossard

Pas de doute, la boutique VdeV situé dans le Mile-End est une véritable mine d'or quand vient le temps de rafraîchir sa déco. Vous y trouverez des accessoires déco au style bohème, de jolis meubles et quelques pièces parfaites pour agrémenter votre espace extérieur.

5042 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Que vous ayez une terrasse en ville ou une grande cour avec piscine en banlieue, Homesense est muni d’arrivages quotidiens qui vous permettent de mettre la main sur des objets de déco hyper design, importés de l’Inde, de la Tunisie et d’Italie. Du petit budget au plus gros, on retrouve des coffres de jardins, des meubles de jardin en osier, des statues, des paniers, des coussins extérieurs, des tapis extérieurs, des chaises de style Acapulco et plus encore. On peut y passer des heures et des heures.

*Dans un magasin Homesense près de chez vous

Si vous avez envie d’une touche européenne à votre ambiance extérieure, rendez-vous à la boutique Zara Home, en ligne ou à l’unique boutique au Carrefour Laval. Cette saison, la chaîne espagnole a donc lancé la collection maison/art de vivre Golden Hour, composée de housses de lin rayé jaune et blanc, de nappe de lin, des ensembles de vaisselle en porcelaine, des ensembles de verres en relief et plus encore.

*Dans la boutique Zara Home au Carrefour Laval

Dans le quartier industriel de Saint-Léonard, se trouve un véritable trésor caché, là où tous les Italiens du quartier se retrouvent, lors des beaux jours. Il s’agit du Méga Centre Groupe qui est divisé en plusieurs espaces : la pépinière et ses magnifiques plantes, l’espace style de vie et son mobilier extérieur, les dalles et le pavé uni pour les vrais connaisseurs d’aménagement extérieurs. Il y a vraiment de tout!

8360 Rue Pascal-Gagnon, Saint-Léonard

