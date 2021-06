Chuck Hughes annonce la fermeture du resto Le Bremner dans le Vieux-Montréal

Partager







C’est la fin d’une aventure pour le réputé restaurant Le Bremner dans le Vieux-Montréal.

C’est le chef propriétaire Chuck Hughes qui en a fait l’annonce le 7 juin sur sa page Instagram.

Il explique que le restaurant a subi d’importants dégâts d’eau à la suite d’un incendie dans l’immeuble au tout début de la pandémie en 2020.

Quinze mois plus tard, les travaux ne sont toujours pas terminés et le chef souhaite mettre un terme aux conflits et à la saga judiciaire avec les propriétaires de l’immeuble.

Le Bremner ferme donc ses portes. Selon ce que laisse entendre Chuck Hughes dans son message, tout n’est pas terminé pour l’équipe du Bremner, malgré le fait que Danny Smiles, le chef exécutif du Bremner, soit maintenant rendu à l’Auberge Willow Inn à Hudson. Chuck Hughes semble avoir d'autres projets en tête!

Est-ce que le Bremner va rouvrir dans un nouveau local? Impossible de le savoir pour l’instant, mais on se croise les doigts!

En attendant, vous pouvez cuisiner à la maison les fameuses crêpes de Danny Smiles qui ont fait la réputation du Bremner pendant de nombreuses années!

