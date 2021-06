Le bitcoin pourrait devenir une monnaie officielle au Salvador, une première dans le monde

Partager







Le président du Salvador Nayib Bukele proposera cette semaine un projet de loi visant à donner un cours légal dans son pays au bitcoin, ce qui constituerait une première dans le monde.

«La semaine prochaine, j’enverrai au Congrès un projet de loi qui convertira le bitcoin en monnaie légale», avait-il déclaré dans un message vidéo présenté lors de la conférence Bitcoin 2021 qui s’est tenue à Miami les 4 et 5 juin.

L’objectif est de générer des emplois et de «permettre une inclusion financière à des milliers de personnes qui sont en dehors de l’économie légale», avait-il expliqué en précisant que «70% de la population n’a pas de compte en banque et travaille dans l’économie informelle».

Le gouvernement salvadorien n’a pas encore détaillé le projet de loi qui doit être examiné par le parlement, dominé par les alliés du président.

Dans l’économie dollarisée du Salvador, les envois de fonds des Salvadoriens depuis l’étranger sont un soutien important et équivalent à 22% du produit intérieur brut (PIB).

Selon Nayib Bukele, le bitcoin représente «le moyen à la croissance la plus rapide pour transférer» ces milliards de dollars d’envois de fonds et pour éviter que des «millions de dollars» n’aillent dans les poches d’intermédiaires.

«Grâce à l’utilisation du bitcoin, le montant reçu par plus d’un million de familles à faible revenu augmentera de plusieurs milliards de dollars chaque année. Cela améliorera la vie et l’avenir de millions de personnes», a affirmé le président.

Le bitcoin est un actif décentralisé et sans connexion directe avec l’économie réelle, qui repose sur les technologies de blockchain. Cette cryptomonnaie reste très volatile mais l’intérêt croissant d’institutions et d’entreprises considérées comme stables contribue à la faire peu à peu entrer dans les moeurs, au-delà des initiés.

Le bitcoin utilisé sur les plages

La cryptomonnaie est déjà utilisée depuis un an et demi sur quelques plages salvadoriennes et peut être utilisée comme devise alternative dans des boutiques et des hôtels, selon les informations du média local La Pensa Gráfica reprises par Le Courrier international.

Un distributeur automatique aurait même été installé pour changer des bitcoins en dollars. Pour l’utiliser, «les personnes doivent enregistrer leurs documents d’identités, leur adresse courriel, et leur transaction se limite à 800 dollars par jour», indique La Pensa Grafica.