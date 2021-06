Le Time Out Market Montréal annonce enfin la date de sa réouverture après des mois de «take-out»

Partager







L’un des endroits à Montréal qui a beaucoup souffert de la pandémie depuis le jour 1 est le marché gastronomique Time Out Market au centre-ville de Montréal.

Seulement quelques mois après son ouverture très attendue en novembre 2019, l’attraction gourmande et touristique a dû fermer ses portes comme tout le monde en mars. L’endroit a pu rouvrir quelques semaines pendant l’été, mais la clientèle composée en grande partie de touristes et de gens d’affaires n’était pas au rendez-vous en raison des mesures sanitaires et restrictions de voyages en place.

Maintenant que la vaccination va bon train et que les restaurants et bars accueillent chacun leur tour la clientèle tout au long du mois de juin, le Time Out Market Montréal se met également de la partie et annonce sa grande réouverture officielle!

Ce sera en juillet que les foodies pourront retourner au Centre Eaton pour manger les délicieux plats des meilleurs chefs et restaurateurs montréalais.

Le Time Out Market est justement en période de recrutement pour que cette réouverture se déroule comme sur des roulettes. Cuisiniers, pizzaioli, baristas, hôtes, cassiers, plusieurs postes sont à combler si jamais!

Ne reste plus que quelques semaines avant de pouvoir remettre les pieds dans cette impressionnante foire alimentaire «de luxe»!

Time Out Market Montréal

705 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s