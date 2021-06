Les gens croient que ces deux acteurs «Riverdale» formeraient à nouveau un couple

Partager







Après avoir été photographiés ensemble lors d’une soirée entre amis, Camila Mendes et Charles Melton se retrouvent au milieu de rumeurs de réconciliation.

Le vendredi 4 juin en soirée, plusieurs acteurs de Riverdale ont été aperçus dans un restaurant de Los Angeles.

Cole Sprouse et son jumeau Dylan étaient de la partie, tout comme Camila et Charles.

Durant la soirée, les interprètes de Veronica et Reggie ont été vus se rapprochant l’un de l’autre. Le duo avait même opté pour une tenue similaire en portant tous les deux un chandail jaune.

On se rappelle que Camila et Charles avaient surpris leurs fans en confirmant leur séparation en décembre 2019 après environ 1 an de vie commune. Depuis, ils n’ont pas été vus ensemble, sauf dans le cadre du travail.

Camila est récemment tombée célibataire après avoir mis un terme à sa relation d'un an avec le photographie. Charles Metlon est lui aussi célibataire.

Ceux qui viennent tout juste de terminer le tournage de la saison 5 de Riverdale (qui recommencera à être diffusée en août 2021) semblent avoir renoué leur lien!

Dans les photos de paparazzis, on peut voir Charles passer son bras autour des épaules de Camila, un geste qui pourrait être considéré comme intime.

Selon plusieurs sources, ils auraient aussi quitté le restaurant ensemble!

On va suivre le tout de très près...

