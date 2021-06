Montréal vire su’l top: 27 photos des célébrations après la victoire du CH

Partager







Lundi soir, Montréal.

Le Canadien vient de ramasser les Jets en quatre matchs et passe maintenant en troisième ronde des séries éliminatoires.

Les sceptiques sont confondus.

Vous l’avez peut-être entendu? La ville a explosé de joie. On a récolté pour vous quelques photos des festivités, ainsi que plusieurs publications d'internautes exaltés.

Petite note: si vous respectez les consignes de la santé publique, ces images vous feront probablementsourciller...

Voici d’abord quelques photos des célébrations:

Thierry Laforce/Agence QMI

Thierry Laforce/Agence QMI

Thierry Laforce/Agence QMI

Martin Chevalier / JdeM

Sans oublier celle de Bergevin...

... qui est devenu agressivement content au moment de féliciter les boys:

Voici aussi quelques partages des internautes au coeur bleu-blanc-rouge:

Dans les vidéos qui suivent, on peut voir et entendre des chants, des feux d'artifice, quelques masques et un hélicoptère.

