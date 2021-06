Que cela vous plaise ou non, les Crocs sont tendance cette année

Partager







Peu d’items mode sont aussi controversés que les Crocs, mais la chaussure qu’on adore détester fait sans contredits un retour en force en 2021.

Les Crocs sont facilement reconnaissables. Ces mules en plastique colorées et plutôt massives avec des tous sont la chaussure confortable par excellence.

Par contre, leur look assez distinct leur a donné mauvaise réputation... jusqu’à ce qu’une foule de célébrités se mettent à les porter!

Après Justin Bieber, Ariana Grande, et plusieurs autres, les Crocs ont connu une montée en popularité.

Maintenant, toutes les blogueuses mode et influenceuses portent la fameuse mule.

Que ce soit avec un pantalon ample ou même une jupe, tout est possible.

La pandémie et notre nouvelle passion pour les vêtements confortables y a certainement quelque chose à voir. Mais comme les sweatpants et autres vêtements mous, on risque de garder nos Crocs même une fois vaccinés.

Voici quelques modèles adorables à vous procurer dès maintenant!

Les Crocs classiques disponibles en plusieurs couleurs, 60$

Via Crocs

Les Crocs à plateforme, 70$

Via Crocs

Les Crocs plateforme tie-dye, 70$

Via Crocs

Les Crocs édition spéciale pour le Pride, 75$

Via Crocs

Les Crocs à paillettes, 65$

Via Crocs

Les Crocs zébrées, 70$

Via Crocs

