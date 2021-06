Rainbow Six Quarantine change de nom, parce que, t’sais, han

Partager







Dévoilé il y a près de deux ans lors de l’E3 2019, Rainbow Six Quarantine était, disons-le, pas mal destiné à changer de nom après l’apparition d’une dévastatrice pandémie au début de 2020, qui a un peu (beaucoup) changé notre vision du mot «quarantaine».

C’est donc sans grande surprise qu’Ubisoft Montréal a dévoilé dans une vidéo ce lundi un tout nouveau nom pour le prochain volet de la franchise, qui s’intitulera désormais Rainbow Six Extraction. Le studio n’a pas spécifié les raisons derrière le changement de titre, mais, comme mentionné ci-haut, on a nos théories.

Le jeu de tir coopératif sera présenté plus en détail samedi lors de l’événement Ubisoft Forward, certes, quelques nouvelles informations ont fait surface ce lundi.

Notamment, selon une autre vidéo, mettant de l’avant de brèves entrevues avec le producteur Antoine Vimal du Monteil et le directeur créatif Patrik Methé, Extraction s’appuiera sur les fondations de Rainbow Six Siege, alors qu’il faudra y combattre une «menace extraterrestre» notamment dans ce qui semble être un laboratoire de recherche.

«Vous allez avoir plein de défis différents à surmonter, mais avec toujours un seul but en tête: vous assurer que personne n’est laissé derrière. Ce sera à vous et votre équipe de décider quand avancer et quand évacuer. Comme vous allez bientôt le découvrir, Extraction est vraiment le nom du jeu», a précisé Methé.

Comme vous pouvez vous en douter, Extraction risque fort bien d’amener les fans de Rainbow Six, habitué à des scénarios un peu plus près de la réalité, dans un tout autre monde. Ça en bousculera peut-être quelques-uns, mais, qui sait, le tout amènera peut-être aussi un vent de fraîcheur à la série.

Chose certaine, on en apprendra davantage ce samedi lors de la diffusion Ubisoft Forward. Si Extraction vous intéresse, c’est à mettre à votre calendrier!

