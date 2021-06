Vous avez chaud ? Voici quelques conseils pour affronter la canicule

Partager







Depuis dimanche, le Québec vit sa première vague de chaleur de l'année. Et sans vouloir vous décourager, il risque d'y en avoir d'autres dans les prochains mois. Voici donc quelques conseils pour passer à travers les prochains jours de chaleur.

Boire de 6 à 8 verres d’eau par jour

En canicule, il est primordial de bien s'hydrater, insistent la nutritionniste Cynthia Marcotte et le Dr Pierre Gosselin, médecin-conseil, Climat et santé à l'Institut national de santé publique (INSPQ). Il faut boire de six à huit verres d'eau par jour, ce qui correspond à environ deux litres.

Et qu'en est-il des boissons riches en électrolytes, comme le Gatorade ou le Powerade? De telles boissons ne vous aideront pas à rester mieux hydrater, soutient Mme Marcotte. En plus, elles contiennent une quantité inutile de sucre ajouté.

Si vous êtes tanné de boire de l'eau, vous pouvez vous concocter votre propre boisson de «rehydratation», en ajoutant des agrumes et du sel de table à votre eau.

Minimiser les sources de chaleur

On ne s’en rend pas toujours compte, mais nos électroménagers et nos appareils électroniques contribuent à faire augmenter la température dans notre appartement ou notre maison. La laveuse à linge, la télévision et l'ordinateur dégagent tous de la chaleur. En canicule, il vaut donc mieux limiter leur utilisation, le Dr Gosselin.

Dziurek - stock.adobe.com

Cuisiner des plats froids

Rien ne vous empêche de manger des plats chauds, même lorsque le thermomètre indique 30 °C. Mais en privilégiant les plats froids, comme une salade, un sandwich ou encore une soupe froide, vous éviterez d'utiliser le four qui fera augmenter la température de votre cuisine.

Bien faire ventiler son appartement

Quand il fait chaud, les ventilateurs sont vos meilleurs amis. C'est qu'une bonne circulation d’air, ça peut aider à évacuer la chaleur à l’extérieur. Si possible, pensez aussi à ouvrir les fenêtres sur deux côtés opposés de votre appartement ou de votre maison.

Le site américain Wired conseille même d'installer votre ventilateur devant votre fenêtre et de le pointer vers l’extérieur. Cette technique permettrait à l’air chaud de sortir.

Fermer les rideaux

Les fenêtres plein soleil peuvent faire augmenter significativement la température. Selon le site Éco Habitation, les fenêtres orientées sud et sud-ouest sont en effet responsables de 40% du réchauffement de votre domicile. Petit conseil: lorsque le soleil frappe dans vos fenêtres, il vaut mieux fermer les stores ou les rideaux.

Privilégiez aussi les rideaux de couleur pâle, idéalement installés le plus près possible des fenêtres.

Les pellicules pare-soleil à coller sur les fenêtres sont également très efficaces pour réduire la chaleur et bloquent la quasi-totalité des rayons UV, selon le site de CAA Québec. Un rouleau de pellicule coûte environ une cinquantaine de dollars en quincaillerie.

Prendre une douche ou un bain à l’eau froide

Vous n'avez pas de piscine pour vous rafraîchir? Pas de panique. Vous pouvez prendre un bain ou une douche à l'eau froide. «C’est très efficace. C’est l’équivalent de se baigner dans une piscine», lance Pierre Gosselin.

Photo Fotolia

Pour ceux qui veulent se rafraîchir tout au long de la journée, s’asperger avec un vaporisateur d’eau peut aussi être une bonne option, ajoute-t-il.

Faire de l’activité physique le matin ou le soir

Les canicules ne sont pas les meilleurs moments pour pratiquer une activité sportive à haute intensité. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller courir ou vous entraîner à l'extérieur, il vaut mieux y aller le matin tôt ou encore le soir, après la coucher du soleil, mentionne le Dr Gosselin.

Getty Images

Et qu'en est-il des climatiseurs?

Les climatiseurs sont utiles pour refroidir une pièce, comme votre chambre à coucher. Un climatiseur portatif ou encore de fenêtre ne pourra toutefois pas refroidir tout un appartement. «Il n’est pas assez puissant, tout simplement. Ça va être bon pour une pièce. Ça peut être bon pour dépanner pour dormir, mais pas pour toute la maison, surtout lorsque la vague de chaleur se prolonge».

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vous recommande de passer au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé.