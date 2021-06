The Matrix 4: Christina Ricci se joint à la distribution

Partager







Christina Ricci a rejoint la distribution de Matrix 4 en toute discrétion. L’actrice de 41 ans est apparue sur la liste des acteurs du film dans un dossier de presse mis à jour de Warner Bros., mais aucun détail n'a été révélé sur le rôle qu'elle tiendra dans ce prochain volet de la saga de science-fiction.

La vedette américaine a précédemment travaillé avec Lana Wachowski, réalisatrice de Matrix, sur le film Speed Racer de 2008. L'actrice de Sleepy Hollow apparaîtra aux côtés de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, qui reprendront leur rôle pour le quatrième film de la série, ainsi que Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff et Neil Patrick Harris, qui feront leur entrée dans la franchise.

Jessica Henwick, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt et Brian J. Smith complètent la distribution de ce projet très attendu qui n'a pas encore de titre officiel.

Christina Ricci s'est fait un nom dans le monde entier avec son interprétation de Mercredi Addams dans La Famille Addams de 1991, et a poursuivi sa carrière avec des rôles dans Casper et Souvenirs d'un été.

Elle est également apparue dans Peur et dégoût à Las Vegas et Black Snake Moan. The Matrix 4 a été écrit par Lana Wachowski, David Mitchell et Aleksandar Hemon, tandis que Terry Needham, Garrett Grant et Bruce Berman en seront producteurs exécutifs.

Le film devrait sortir dans les cinémas le 15 décembre et sur HBO Max le 22 décembre.

