Tous les looks du tapis rouge du Gala Québec Cinéma 2021

Après une cérémonie entièrement virtuelle en 2020, le Gala Québec Cinéma, qui en est à sa 22e année, était présenté devant public le dimanche soir 6 juin.

Les artistes sur place pour célébrer le cinéma québécois ont mis leurs plus beaux habits, et si vous avez manqué ça parce que, on sait pas, peut-être que vous regardiez le hockey, on vous a rassemblé les looks ici.

Voici donc tous les looks du 22e Gala Québec Cinéma:

Marianne Farley

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Caroline Néron et sa fille, Emanuelle

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

James Hyndman

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Normand D'Amour

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Sophie Desmarais

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Antoine Olivier Pilon

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Robin L'Houmeau

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Émilie Bierre

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Marie-Evelyne Lessard

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Réal Bossé

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Paul Doucet

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Anaïs Barbeau-Lavalette

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Kelly Depeault

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Joakim Robillard

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Éléonore Loiselle

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Arnaud Vachon

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Jasmine Lemée

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Daniel Roby

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Sophie Dupuis

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Geneviève Schmidt

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Catherine Trudeau et Patrick Hivon

Mélissa Désormeaux-Poulin

Rosalie Pépin

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Sébastien Ricard

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

France Castel

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Fayolle Jean et Fayolle Jean Jr.

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE /COURTOISIE

Micheline Bernard et Émilie Bibeau

