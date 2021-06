Découvrez la «wolf cut», la nouvelle coupe de cheveux tendance

Partager







Oubliez la coupe Longueuil ou le «shag», il y a une nouvelle coupe «edgy» en ville et elle se surnomme la «wolf cut».

Vous l’avez probablement remarqué sur plusieurs célébrités récemment, la «wolf cut» est un doux mélange entre une coupe ultra dégradée et une Longueuil.

Comme le nom «wofl» (loup) le suggère, cette coupe de cheveux est un peu «wild» et est caractérisée par ses différentes longueurs et son volume extra.

Cette coupe est populaire en Corée depuis des années déjà!

Un peu comme une coupe Longueuil, on retrouve les cheveux les plus courts à l’avant du visage, et les plus longs sur la nuque. Par contre, il y a plusieurs étages entre le court et le long, contrairement à la Longueuil qui se veut deux étages clairs et distincts.

On reconnaît aussi la «wolf cut» par son volume plus important au top de la tête et ses longueurs plus affinées et sa frange qui tombe au-dessus des yeux.

Elle se porte tant sur des cheveux raides (mais coiffés pour obtenir le volume), que frisés. En fait, avec des boucles, on obtient le volume désiré pour recréer le look!

C’est la coupe parfaite pour un look «cool girl» décontractée et un peu rebelle.

Pour coiffer la «wolf cut», on peut ajouter quelques boucles à notre chevelure au fer à friser. Pour le volume et la texture, un spray effet plage fera des miracles!

