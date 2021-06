Des projections de films en plein air avec sushis, bières et vins auront lieu au LIVART cet été

Partager







Les Montréalais qui aiment les ciné-parcs mais qui n’ont pas de voiture pour s’y rendre voudront peut-être essayer les soirées projections en plein air au LIVART cet été.

Cette excellente idée est celle de l’équipe du Cinéma Public en collaboration avec le centre d’art LIVART situé sur la rue Saint-Denis.

Nick Dey

Du 22 juin au 13 août, il sera donc possible de visionner des œuvres québécoises et canadiennes qui se sont démarquées en festivals et en salles. Parmi les titres à l’horaire il y a Hygiène sociale de Denis Côté, La déesse des mouches à feu de Anaïs Barbeau-Lavalette, Slaxx de Elza Kephart, Errance sans retour de Mélanie Carrier et Olivier Higgins, Like a House on Fire de Jesse Noah Klein et Don’t Worry, the Doors Will Open de Oksana Karpovych qui sera présenté en avant-première. La programmation complète se trouve sur le site du Cinéma Public.

Lors de chacune des projections, l’équipe du film sera sur place pour présenter son œuvre.

Pour que la soirée au cinéma en plein air soit encore plus réussie, les cinéphiles auront la possibilité de précommander les excellents sushis véganes de chez Sushi Momo et accompagner le tout d’une bonne bouteille de vin ou de bières.

Les billets pour les projections sont disponibles en quantité limitée sur le site du Cinéma Public au coût de 15$ par personne.

Tous les détails sur la programmation et le fonctionnement des projections sur le site de Cinéma Public!

Cinéma en plein air au LIVART

22 juin au 13 août au 3980 rue Saint-Denis

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s