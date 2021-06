L’INFINI: promenez-vous dans la Station spatiale internationale grâce à la réalité virtuelle, cet été, à Montréal

Partager







Curieux de savoir à quoi peut ressembler la vie dans l’espace? Vous pourrez bientôt sentir le vide sous vos pieds, oublier la gravité et observer la Terre à l’horizon grâce à L’INFINI. Cette expérience multisensorielle en réalité virtuelle vous permettra de vous déplacer dans la Station spatiale internationale (SSI) comme si vous y étiez.

Né de la collaboration entre le studio de réalité virtuelle montréalais Felix & Paul et le Studio PHI, le projet L’INFINI vous permettra de vous déplacer sur un parcours de plus de 12 500 pieds carrés. L’installation accueillera ses premiers visiteurs en juillet, à l’Arsenal art contemporain Montréal, dans le quartier Griffintown.

L’objectif? Recréer ce que vivent les astronautes pendant leur séjour à bord de la Station spatiale internationale (SSI), a indiqué par voie de communiqué Felix Lajeunesse, cofondateur des Studios Felix & Paul et chef à la création du projet.

«Le public ne doit plus se contenter de regarder des histoires sur les vols spatiaux. Nous pouvons vraiment leur donner l'impression d'être des participants afin qu'ils puissent vivre le voyage d'un astronaute», explique-t-il.

L’INFINI recrée donc fidèlement l’expédition vers la Station spatiale internationale, un monument spatial que seulement 250 humains peuvent se vanter d’avoir visité depuis sa création, il y a plus de 20 ans, précise-t-on aussi le communiqué.

Le tout prend la forme d’un voyage immersif d’une heure au cours duquel le public pourra, pendant 35 minutes, déambuler à sa guise dans les installations grandeur nature de la SSI.

Munis d’un casque de RV, 90 participants pourront se promener en même temps, en groupes de 10, dans des espaces désignés. Tous leurs sens seront mis à contribution au moyen de jeux de lumières ou d’odeurs et de projets d’art multimédia sonores conçus pour entraîner les gens dans le quotidien des astronautes.

Un projet ambitieux

Les séquences vidéo de l’exposition L’INFINI sont un prolongement de Space Explorers: The ISS Experience, le projet pharaonique que l’entreprise cinématographique Felix & Paul a réalisé en collaboration avec TIME Studio. Le premier chapitre est présenté dans le cadre de l’exposition Trois mouvements du Centre Phi, jusqu’au 5 septembre prochain.

Space Explorers: The ISS Experience est la plus grande production jamais filmée dans l’espace. Elle comprend plus de 200 heures d’images en réalité virtuelle offrant une vue à 360 degrés à bord de la SSI.

D’ailleurs, des astronautes, parmi lesquels David Saint-Jacques, y ont mis leur grain de sel: ils se seraient tellement attachés au projet qu’ils auraient eux-mêmes proposé des idées pour le scénario, les angles de caméra et l’éclairage, permettant aux spectateurs d’être témoins de leurs moments les plus intimes, raconte Julie Tremblay, productrice exécutive pour les installations et expositions itinérantes.

«Ils ont vraiment contribué. Dans l’épisode 1 de Space Explorer, on les voit en train de manger, parce qu’ils se disaient que ce serait intéressant, pour le public, de voir ça, ça les rapprocherait», explique-t-elle.

L’exposition, qui se tiendra du 21 juillet au 7 novembre 2021, est aussi appelée à évoluer. Une caméra fixée au bras canadien de la SSI filmera le vide spatial, en plus de fournir de nouveaux points de vue sur la Terre pour reproduire ce que voient les astronautes lors d’une sortie dans l’espace. Ces images pourront être intégrées à l’exposition qui sera présentée dans 12 villes nord-américaines au cours des cinq prochaines années.