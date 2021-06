Stadia arrive sur Chromecast et Android TV à la fin du mois

Partager







À ce jour, Stadia était supporté uniquement sur le Web, les téléphones, les tablettes et Chromecast Ultra. Dès le 23 juin, Google déploiera toutefois une mise à jour rendant le service de jeu en streaming disponible sur Chromecast avec Google TV et certains appareils Android TV, tels que les NVIDIA Shield TV et Shield TV Pro.

Dans quelques semaines, des millions de téléviseurs intelligents auront ainsi la possibilité d’accéder à Stadia. Une première vague de modèles, précisée ci-dessous, aura la chance d’avoir accès au service de jeu.

Chromecast avec Google TV

Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick et UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505, et OLED 935/805 Series Android TV

Xiaomi MIBOX3 et MIBOX4

Si votre appareil Android TV ne figure pas dans la liste, Google explique que vous aurez quand même accès à la version expérimentale de Stadia. L'application risque de ne pas fonctionner parfaitement, mais il sera quand même possible de l’essayer.

Comment accéder à Stadia à partir d'un appareil Android TV?

Pour profiter de Stadia sur votre appareil, vous pourrez installer l’application Stadia à partir du Play Store, la lancer à partir de «Mes Applications» sur le téléviseur et sélectionner «Continuer» sur l’écran d’activation. Lorsque que vous jouerez sur votre Android TV, vous pourrez utiliser une manette Stadia ou tout autre contrôleur Bluetooth compatible.

L’arrivée de Stadia sur Chromecast et Android TV est prévue pour le 23 juin.

