Surprise! Le remake de Prince of Persia: Sands of Time est repoussé à l'année prochaine

Les retards s’accumulent chez Ubisoft. Après Skulls and Bones, c’est au tour de Prince of Persia: Sands of Time Remake d’être retardé jusqu’à l’année prochaine.

Ubisoft a confirmé, via une publication Twitter, qu’il n’y aura pas de nouvelles sur le remake de Prince of Persia: Sands of Time lors de l'événement Ubisoft Forward de samedi prochain.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Lorsque Ubisoft avait annoncé le jeu en septembre dernier, le studio avait promis une sortie trois mois après l’annonce, soit le 21 janvier 2021. En décembre, Ubisoft a annoncé devoir retarder la sortie du jeu au 18 mars. Puis, en février, vint un autre retard sans spécifier de date de sortie.

On ne connaît pas de détails sur la situation au sein de l’équipe, ni même à quelle étape de production le remake est rendu. Mais des retards dans l’industrie du jeu vidéo ne sont plus chose rare, comme on a pu le voir dans la dernière année. Il faudra donc prendre son mal en patience pour The Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake.

