Voici les nouveautés d'iOS 15 pour cet automne

Comme chaque année, Apple présente à sa traditionnelle conférence des développeurs WWDC une mise à jour majeure de son système d’exploitation mobile iOS qui passe de la version 14 (14.6) à la version 15.

Au menu de cette mise à jour d’iOS 15, Apple nous promet des appels FaceTime plus naturels, introduit SharePlay pour les expériences partagées, aide les utilisateurs à se concentrer, à s’impliquer dans le moment présent avec de nouvelles façons de gérer les notifications et apporte plus d'intelligence aux photos et à la recherche pour accéder rapidement aux informations.

L’appli FaceTime supporte dorénavant l’audio spatial où les voix proviennent de l’emplacement où la personne est positionnée sur l’écran et une nouvelle sensibilité du microphone sépare la voix de l’utilisateur des bruits de fond.

Également pour les appels vidéo, il sera possible d’ajouter de superbes photos pour estomper l’arrière-plan. Enfin, pendant un appel de groupe, FaceTime offrira une vue en grille pour voir plus de personnages simultanément.

SharePlay

La nouvelle fonction SharePlay permet de regarder et d’écouter une émission télévisée ou un film tout en étant connecté avec ses amis sur FaceTime. SharePlay fonctionne sur iPhone, iPad et Mac, et grâce aux commandes de lecture partagées, n'importe qui dans une session SharePlay peut lire, mettre en pause ou avancer.

SharePlay est même possible sur Apple TV où les utilisateurs peuvent ainsi regarder des émissions ou des films sur un grand écran tout en se connectant sur FaceTime, et SharePlay synchronisera la lecture de chacun.

La compatibilité entre applications et plateformes s’agrandit également. En créant un lien à partir d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac et en le partageant sur Messages, Calendrier, Mail ou d’autres applications tierces, un appel FaceTime devient possible sur les appareils Android et Windows.

Dans tous les cas, la confidentialité des appels chiffrés de bout en bout sur FaceTime est assurée.

Focus

Nouveau sur iOS 15, Focus rassemble des outils afin d’aider les utilisateurs à se concentrer et à réduire les distractions. Focus permet de sélectionner des applications et des personnes autorisées à nous notifier pendant les heures de travail ou pendant le sommeil. Une fois activé, Focus s’applique également à tous les autres appareils Apple du propriétaire.

Dans le même ordre d’idée, les notifications ont été repensées, avec l'ajout de photos de contact pour les personnes et d'icônes plus grandes pour les applications, ce qui les rend encore plus faciles à identifier.

Pour réduire les distractions, un nouveau récapitulatif des notifications rassemble les notifications non urgentes pour les diffuser à un moment plus opportun, par exemple le matin ou le soir.

Live Text

Le meilleur exemple de Live Text est un mot de passe affiché dans un café ou une image de recette écrite à la main. Avec l’appareil-photo et la puissance du traitement Neural Engine, Live Text peut reconnaître et copier rapidement le contenu.

Logique identique avec Visual Look Up, les utilisateurs peuvent en savoir plus sur les œuvres d'art et les points de repère populaires dans le monde, les plantes et les fleurs que l'on trouve dans la nature, les races d'animaux domestiques, et même trouver des livres.

La très pratique fonction Spotlight pour tout trouver dans son appareil utilise désormais l'intelligence pour rechercher des photos par lieu, personnes, scènes ou objets, et grâce à Live Text, Spotlight peut trouver du texte et de l'écriture manuscrite dans les photos.

Safari sur iOS 15

Pour le navigateur maison, Safari offre une nouvelle barre d'onglets compacte qui flotte au bas de l'écran, permettant ainsi de passer facilement d'un onglet à l'autre. Il sera possible de sauvegarder des onglets et d'y accéder facilement à tout moment sur l'iPhone, l'iPad ou le Mac.

Plans

Apple promet beaucoup pour son application de navigation Plans (Maps) pour laquelle le niveau de détail a été grandement amélioré dans les villes, les quartiers et les zones commerciales. Les élévations seront indiquées et il y aura un nouveau mode nocturne avec éclat de lune.

L’expérience de conduite urbaine en trois dimensions offrira de nouveaux détails routiers afin de mieux distinguer les voies de virage, les terre-pleins centraux, les pistes cyclables et les passages pour piétons.

Dans les transports publics, les usagers seront prévenus lorsqu’il est presque temps de débarquer et leurs trajets pourront être affichés sur leur montre Apple Watch.

Avec iOS 15, les utilisateurs n'ont qu'à tenir leur iPhone bien droit pour que Plans génère une position très précise afin de leur fournir des instructions de marche détaillées en réalité augmentée.

Déverrouillez tout ou presque avec Wallet

Cette année, de nouveaux types de clés seront intégrés à Waller, comme les clés de voiture numériques seront encore plus performantes grâce à la prise en charge de la technologie Ultra Wideband qui permet de déverrouiller et de démarrer en toute sécurité le véhicule sans avoir à sortir leur iPhone de leur poche ou de leur sac.

Chez nos voisins américains, leurs permis de conduire et cartes d’identité pourront être intégrés à Wallet. Les cartes d'identité dans Wallet sont chiffrées et stockées en toute sécurité dans le Secure Element, la même technologie matérielle qui sécurise Apple Pay.

Siri et Météo

L’interface vocale Siri gagne en contrôle et en confidentialité. Ainsi, les commandes vocales seront entièrement traitées sur l’iPhone par défaut.

L’appli Météo comprend davantage de graphiques, de données météorologiques, de cartes en plein écran et des mises en page dynamiques qui changent en fonction des conditions. Des arrière-plans animés reflèteront plus précisément la position du soleil et les précipitations, et des notifications mettent en évidence le moment où la pluie ou la neige commence et s'arrête.

Un dernier mot sur l’appli Traduire qui ajoute une nouvelle fonctionnalité de traduction en direct qui fait en sorte que la conversation s'écoule naturellement d'une langue à l'autre. La traduction à l'échelle du système permet aux utilisateurs de traduire du texte n'importe où sur leur appareil iPhone.

Le système iOS 15 sera disponible en version bêta le mois prochain et en version grand public cet automne sous la forme d’une mise à jour gratuite.

