Battlefield 2042: batailles à 128 joueurs, catastrophes naturelles et chiens robots [BANDE-ANNONCE]

Après une pluie de rumeurs au cours des derniers mois, Electronic Arts a finalement dévoilé le prochain Battlefield ce mercredi, intitulé Battlefield 2042, qui débarquera le 22 octobre sur PlayStation, Xbox et PC.

Cette fois-ci, EA laisse tomber la campagne solo et offrira une expérience uniquement en ligne. Celle-ci se déroulera, comme vous l’avez possiblement déduit, en 2042, dans un futur proche, mais tout de même assez lointain pour qu’on y retrouve des chiens robots tueurs, comme le montre la première bande-annonce du titre.

Sans grande surprise, l’histoire présentera un traditionnel conflit entre les États-Unis et la Russie, sur fond de changements climatiques qui menacent plus que jamais l’humanité.

Fait intéressant, sur PS5, Xbox Series X/S et PC, les matchs pourront désormais accueillir un énorme 128 joueurs, soit le double de l’habituel total d’adversaires dans les titres précédents de la franchise. Sur PS4 et Xbox One, toutefois, pas plus de 64 joueurs pourront se joindre à une partie.

Sept cartes seront accessibles dès la sortie du jeu, transportant les joueurs dans une multitude d’environnements différents, que ce soit une métropole coréenne déchirée par la guerre, une ville abandonnée au Qatar, une base d’exploration pétrolière en Antarctique ou encore un désert en Égypte, entrecoupé par une verdoyante zone agricole.

D’ailleurs, reprenant le thème des changements climatiques, les champs de bataille seront parfois pris d’assaut par des tempêtes de toute sorte, des tornades et des sables mouvants, notamment. Bref, il n’y aura pas que les ennemis de l’équipe adverse qui vous guetteront dans Battlefield 2042.

Au niveau des modes de jeu, Conquête et Percée feront leur retour, tandis qu’un autre volet, Zone à risque, fera son apparition dans le jeu en ligne. Pour le moment, on ne connaît toutefois pas le type d’expérience qu’il offrira exactement.

Il y aura sinon un bon vent de changement du côté des classes traditionnelles de Battlefield, qui disparaîtront pour faire place à un «système de Spécialistes». Au lieu de classes prédéfinies, les joueurs pourront ainsi choisir parmi 10 personnages qui possèderont chacun une spécialité et un attribut unique. On pourra toutefois modifier tout le reste de l’équipement.

Pour en dévoiler un peu plus sur ce que la nouvelle formule de Battlefield 2042 donnera en pleine partie, EA diffusera une vidéo du gameplay du jeu le 13 juin.

Battlefield 2042 doit paraître sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 22 octobre prochain.

