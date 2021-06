Il y a maintenant un cinquième océan sur Terre et il se trouve en Antarctique

Partager







La National Georgraphic Society a profité de la Journée mondiale des océans, mardi, pour déclarer que les eaux entourant l’Antarctique constituent désormais l’océan Austral, le cinquième de la planète.

«L’océan Austral est reconnu depuis longtemps par les scientifiques, mais, comme il n’y a pas d’accord international, il n’a jamais été reconnu officiellement», explique Alex Tait, géographe de la National Geographic Society.

Historiquement, ces eaux entourant le continent le plus au sud étaient plutôt considérées comme une extension des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Mais depuis quelques années, les scientifiques se sont concentrés sur la nature unique des eaux de l’Antarctique, caractérisées par le courant circumpolaire antarctique, pour prendre leur décision.

National Geographic via NASA/JPL

«Nous l’avons toujours étiqueté, mais légèrement différemment [des autres océans]. En faisant ce changement, nous voulions faire le dernier pas et dire que nous le reconnaissons en raison de sa séparation écologique», ajoute le géographe.

Un impact essentiel

Ce courant rend les eaux plus froides et légèrement moins salées, contribuant ainsi à stocker le carbone dans les profondeurs de l’océan, rapporte le National Geographic. Et cela a un impact essentiel sur le climat de la Terre.

«Bordé par le courant circumpolaire antarctique formidablement rapide, c’est le seul océan à en toucher trois autres et à embrasser complètement un continent plutôt que d’être embrassé par eux», souligne Sylvia Earle, biologiste marine et grande exploratrice de National Geographic.

Ce changement, qui a été fait par et pour des «nerds de géographie», s’inscrit dans la mission de la National Geographic Society, qui vise à préserver les océans du monde par l’éducation et la sensibilisation.

Depuis qu’ils ont commencé à faire des cartes en 1915, les cartographes de National Geographic ont répertorié quatre océans sur Terre: les océans Atlantique, Pacifique, Indien et Arctique.