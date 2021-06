La collection geek de Jason Rockman rendrait n'importe qui jaloux [VIDÉO]

Partager







Quand on a lancé la série « Mon côté geek », on a tout de suite pensé à Jason Rockman. L'animateur CHOM est, après tout, porte-parole de Comiccon au Canada depuis plusieurs années. Le monde geek, il connaît ça!

• À lire aussi: Rencontrez MissPomme, une créatrice de Pixel Art [VIDÉO]

• À lire aussi: Un passionné de Star Wars nous présente son impressionnante collection [VIDÉO]

En plus d'être passionné de l'art et du divertissement, Rockman a une collection d'objets incroyables. Il possède des comics classiques en excellent état, des figurines Funko Pop, et même une toile totalement unique de Ron English.

Ne manquez pas cet épisode de Mon côté geek, avec l'incomparable Jason Rockman!