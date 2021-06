Minecraft: la mise à jour majeure «Caves & Cliffs - Part 1» est maintenant disponible

Partager







Aujourd’hui est un grand jour! La première partie de l’une des mises à jour de Minecraft les plus ambitieuses a enfin été déployée. Nouveaux minéraux, nouveaux animaux, nouveaux ennemis et nouveaux biomes: la mise à jour «Caves & Cliffs - Part 1» apportera un vent de renouveau au jeu d’exploration.

Téléchargez la mise à jour pour l’édition Bedrock sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android, et Windows 10, ainsi que sur l’édition Java pour Windows, macOS et Linux.

Nouvelles créatures

Dans les nouveautés animalières, Mojang introduit les axolotls dans les étangs, ainsi que des boucs. Ne vous laissez pas berner par leur joli minois, ces bêtes n’auront pas peur de vous charger et vous attaquer si elles se sentent en danger. De plus, dans les masses d’eau, on retrouvera une nouvelle sorte de calmar: le calmar luminescent, qui vous donnera de l’encre luminescente.

Courtoisie Mojang Les axolotls sont tout simplement mignons!

Courtoisie Mojang Attention aux boucs qui peuvent vous attaquer!

Courtoisie Mojang Des calmars luminescents dans le fond de l'océan

Nouveaux blocs

Mojang a ajouté une tonne de nouveaux blocs, notamment dans les nouveaux biomes de cavernes et de falaises.

Petits et grandes plantes abaissantes

Des dripstones pointues (des sortes de stalagmites et stalactites)

Des vignes de cavernes et des baies luminescentes

Des plantes d’azalée, des azalées en fleurs et des feuilles d’azalée

Des racines suspendues

De la terre enracinée

Des tapis de mousse et des blocs de mousse

Courtoisie Mojang

Courtoisie Mojang Des plantes d’azalée, des azalées en fleurs et des feuilles d’azalées

Il sera aussi possible de trouver du lichen luminescent, de la neige poudreuse et des blocs d’ardoise. Toutefois, les deux plus gros ajouts sont les nouvelles géodes d’améthyste, qui permettront de fabriquer des longues-vues (un nouvel outil) et du verre teinté, et les blocs de cuivre, qui permettront de fabriquer des paratonnerres.

Courtoisie Mojang Le cuivre, nouveau minerai qu'on retrouve dans les cavernes

C’est donc le moment de tout laisser tomber ce que vous faites et d’aller vous perdre pendant des heures dans l’un des jeux d’exploration les plus amusants du 21e siècle!

Pour acheter Minecraft: Xbox One et Series X/S | PlayStation 4 et PlaysStation 5 | Nintendo Switch | iOS | Android | Windows 10

Pour acheter Minecraft Java pour Windows, MacOS, Linux

