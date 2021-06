Overwatch offrira bientôt le «cross-play» entre PlayStation, Xbox, Switch et PC

Partager







Après des années d’attente, les prières des amateurs d’Overwatch ont finalement été entendues: le populaire jeu en ligne de Blizzard offrira prochainement le cross-play et permettra aux joueurs sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC de jouer ensemble.

• À lire aussi: 40 jeux «cross-platform» à essayer avec vos amis

• À lire aussi: Overwatch: Jeff Kaplan quitte Blizzard Entertainment

Ce faisant, Overwatch rejoindra sous peu une liste grandissante de titres multijoueurs cross-platform comme Fortnite ou les plus récents Call of Duty, et ce, grâce à une version bêta qui doit arriver «bientôt», a promis Blizzard ce mercredi.

Cette nouvelle fonctionnalité est rendue possible grâce à la refonte récente de Battle.net, qui, en plus de permettre le jeu multiplateforme, unifiera également les listes d’amis de différents territoires en une seule, dans le but notamment de rejoindre plus facilement ses coéquipiers de l’autre côté de la planète.

Ce faisant, pour profiter entre autres du cross-play, et ce peu importe leur plateforme, les joueurs d’Overwatch devront se créer un compte Battle.net, ou se connecter à un existant, puis l’associer à son profil sur sa console.

Lorsqu’il sera déployé, le cross-play sera disponible dans l’ensemble des modes de jeu d’Overwatch... sauf dans le volet compétitif du titre, où les joueurs sur console s’affronteront d’un côté et les joueurs PC de l’autre.

Il sera aussi possible de désactiver complètement le cross-play. Les personnes qui feront ce choix seront alors associées à d’autres joueurs de la même plateforme, qui auront eux aussi renoncé à la fonctionnalité.

Notons que même si le cross-play sera bientôt accessible dans Overwatch, la progression croisée (ou cross-progression), elle, ne le deviendra pas. En ce sens, si vous jouez à la fois sur PS4 et PC, et ce avec le même compte Battle.net, vous ne pourrez toujours pas utiliser le même arsenal et monter le même niveau d’expérience. Cela ne veut pas dire que ça ne viendra pas un jour, mais il faudra encore patienter de ce côté.

D’ici là, on le rappelle, la version bêta d’Overwatch permettant le cross-play doit arriver «bientôt» sur PS4, Xbox One, Switch et PC, de même que sur PS5 et Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité.

s