Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’éclipse partielle du Soleil de demain matin

Partager







N'oubliez pas de régler votre réveille-matin (ou plutôt votre téléphone cellulaire): un phénomène rare se produira demain matin au lever du jour. Les habitants de l'hémisphère Nord auront la chance de vivre une éclipse partielle du Soleil.

C'est quoi, une éclipse solaire?

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se déplace entre le Soleil et la Terre, ce qui projette une ombre sur la Terre. La Lune ne bloque pas entièrement le Soleil.

Recherche: Élise Jetté / Infographie: Karine Leblanc

Pas partout pareil

Éclipse annulaire

Dans certaines régions du nord du globe, l’éclipse sera annulaire: on pourra voir un disque sombre au-dessus d'un disque plus grand et brillant, comme s’il y avait un anneau de feu autour de la Lune.

Le fait est que, lors d'une éclipse annulaire, la Lune est suffisamment éloignée de la Terre pour paraître plus petite que le Soleil dans le ciel.

Éclipse partielle

L’éclipse sera partielle à Montréal et dans les autres régions concernées. Puisque le Soleil, la Lune et la Terre ne seront pas exactement alignés, il y aura une partie sombre sur le Soleil, à gauche ou à droite.

Recherche: Élise Jetté / Infographie: Karine Leblanc

Et à Montréal?

À Montréal, l’éclipse sera déjà commencée au lever du Soleil, vers 5h07, le maximum sera atteint à 5h39 et, à 6h39, l’éclipse sera terminée.

À Montréal, au point maximum de l’éclipse, 79% de la surface du Soleil sera cachée par la Lune.

Protégez vos yeux

Il n'est jamais prudent de regarder directement les rayons du Soleil, même si le Soleil est en grande partie caché. Lorsque vous regardez une éclipse solaire, vous devez porter des lunettes d'observation solaire. Les lunettes de soleil ordinaires ne sont pas sûres pour regarder le soleil.

Il est aussi possible de se fabriquer une boîte d’observation.

Recherche: Élise Jetté / Infographie: Karine Leblanc

Comment observer l'éclipse?

Se placer dos au Soleil.

Regarder dans le trou de la boîte pour voir une projection du Soleil sur le papier blanc.

L'ombre de la Lune couvrira progressivement le Soleil.

Sources: Time and Date, NASA, exoplanetes.umontreal.ca, Agence spatiale canadienne