Call of Duty: la saison 4 de Black Ops Cold War et Warzone arrive la semaine prochaine (avec une refonde de Hijacked)

Partager







Les fans de Call of Duty n’auront pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir se mettre sous la dent du nouveau contenu: la saison 4 de Black Ops Cold War et Warzone débarquera sur PlayStation, Xbox et PC le 17 juin prochain.

• À lire aussi: Overwatch offrira bientôt le «cross-play» entre PlayStation, Xbox, Switch et PC

• À lire aussi: 19 personnages de films d’action qu’on aimerait voir dans Call of Duty, selon Pèse sur Start

Activision a dévoilé le tout ce jeudi avec une première bande-annonce, diffusée en avant-première lors du lancement du Summer Game Fest.

Pour le moment, on en sait encore peu sur l’étendue des nouveautés de cette quatrième saison, si ce n’est que Black Ops Cold War aura droit à au moins trois nouvelles cartes pour son mode multijoueur: Collateral (6 contre 6 et 12 contre 12), Amsterdam (2 contre 2)... et la classique Hijacked (6 contre 6), parue initialement dans l’aussi très classique Black Ops II.

Quant à Warzone et le volet Zombies de Black Ops Cold War, la saison 4 semble également apporter d’importants bouleversements, mais il faudra visiblement attendre un peu avant d’en savoir plus sur le sujet.

La saison 4 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone sera déployée la semaine prochaine, le 17 juin, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC .

Plus de détails à venir...

s