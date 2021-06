Comment avoir du succès sur TikTok

Partager







Vous voulez être une vedette sur TikTok ? L’application chinoise a déjà pensé à tout. Secrets, conseils et explications... TikTok a dévoilé six règles à suivre pour percer sur la plateforme. Avec ce petit guide, TikTok n’aura plus de secrets pour vous.

Que vous soyez un petit créateur ou un jeune entrepreneur, TikTok peut s’avérer être un véritable outil pour se développer sur les réseaux sociaux. Malgré tout, la nouvelle plateforme préférée de la génération Z reste un mystère pour bon nombre d’internautes pourtant habitués aux réseaux sociaux plus anciens comme Instagram et Twitter.

Alors que l’application chinoise ne cesse de multiplier les services pour attirer de plus en plus de créateurs sur sa plateforme, elle poursuit son dessein en dévoilant « Behind the Camera », une série en deux parties qui donne les clés de la réussite aux utilisateurs et en particulier aux petits commerçants : « nous sommes heureux d’annoncer Behind The Camera, une série de vidéos pédagogiques faciles à suivre montrant aux entreprises comment faire passer leur TikTok au niveau supérieur grâce aux dernières tendances et techniques créatives », explique le blogue TikTok For Business.

Alors si vous souhaitez devenir une « star » de TikTok, voici six règles indispensables à suivre pour se démarquer.

1. Faites simple, c’est pas compliqué

Rien ne sert de compliquer les choses, d’après la plateforme chinoise. Un bon TikTok réside dans sa simplicité à comprendre le message véhiculé. L’erreur à ne pas commettre est de donner trop d’informations en une fois. Réduisez votre vidéo à une ou deux informations pour ne pas perdre votre abonné, quitte à faire plusieurs vidéos TikTok à la suite pour étayer votre propos.

2. Filmez à la verticale

L’avantage de TikTok repose notamment sur son format en plein écran. Pour tirer profit de cette interface, la plateforme conseille de filmer verticalement et non horizontalement afin d’offrir une meilleure expérience à ses abonnés. En effet, très peu de TikTok sont proposés horizontalement étant donné que l’utilisateur swipe de bas en haut sur l’application.

3. Sortez la ring light

Lumières ! C’est l’un des précieux conseils pour séduire un abonné. Alors qu’une vidéo peut durer maximum jusqu’à 60 secondes, un utilisateur décide très vite de passer à une autre vidéo ou de regarder la vôtre dans les premières secondes. La lumière est alors un indispensable pour rendre votre TikTok le plus joli possible à regarder. Jouer avec différentes lumières peut aussi permettre de redynamiser sa vidéo et de ne pas ennuyer l’internaute.

4. Focus sur le sujet

La qualité de l’image est très importante sur la plateforme. Les utilisateurs de TikTok apportent beaucoup d’attention à la mise au point faite sur les vidéos. Si ce conseil est évident, il reste toutefois primordial veillez à garder la mise au point sur le sujet, l’objet ou la chose sur laquelle vous voulez que votre public porte son attention. Une vidéo floue ou un sujet perdu dans une lumière trop sombre par manque de mise au point fera fuir le client.

5. Utilisez des effets et du texte...pour l’algorithme

TikTok adore que vous utilisiez ses effets et la fonction texte sur les vidéos. Un avantage indéniable puisque la plateforme pousse ce genre de vidéo sur le fameux onglet « Pour toi » («For You»). Pour le coup, TikTok ne s’en cache pas: « TikTok a créé des centaines d’effets et d’options de traitement de texte que vous pouvez utiliser dans vos TikToks. Ces fonctionnalités natives aident à garder votre contenu natif de la plateforme, ce qui peut également aider à le diffuser sur plus de pages Pour toi ! »

6. Prenez du plaisir, mais publiez souvent

Le contraire aurait été étonnant ! S’amuser est essentiel et TikTok ne manque pas de le rappeler à ses utilisateurs pour entretenir le côté positif sur sa plateforme, pourtant souvent critiquée à cause du manque de modération. La fibre positive est largement recherchée sur l’application chinoise dont les contenus motivants sont largement plébiscités. Pourtant, un sourire ne suffit pas, mais la fréquence de vos publications oui ! De nombreux créateurs ont souligné l’importance de publier plusieurs fois par jour pour attirer l’attention de l’algorithme. N’oubliez pas non plus d’interagir avec vos abonnés, une constante sur n’importe quelle plateforme communautaire.

