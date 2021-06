Iron Man: voici à quoi ressemble l’intérieur de son casque [VIDÉO]

Partager







Un «cosplayeur» de l'excentrique Tony Stark de Marvel a répondu à une question que plusieurs fans se posent depuis longtemps: à quoi ressemble l’intérieur du casque d’Iron Man?

@california_tonystark a partagé sur son compte TikTok ce qu’il voit lorsqu’il active son casque d’Iron Man.

Même si la vidéo est fascinante à regarder, on ne peut s’empêcher de penser à quel point on doit se sentir coincé une fois le masque abaissé. On salue le courage et l’ambition du «cosplayeur», pour l’amour du personnage qu’il interprète.

On ne peut nier sa ressemblance avec Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr. California_TonyStark a le souci du détail.

Il a d’ailleurs montré le progrès de son costume complet, et on a très hâte de voir le produit fini, parce qu’il y a certainement beaucoup d’heures de travail derrière celui-ci.

C’est certainement un «cosplayeur» à ajouter dans votre fil TikTok!

