Le prince Harry se fait traiter de «F***ing Woke Snowflake» par un des frères Gallagher

Tout va très bien, Madame la Marquise!

Une chose très britannique est survenue dans les derniers jours: Noel Gallagher a balancé un chapelet d’injures au prince Harry, en précisant que ce dernier était un peu comme son frère Liam, alors que lui se sentait comme le prince William.

Prenons un instant pour démêler le contexte de ce concert d’insultes fratricido-artistico-royales.



En entrevue avec The Sun pour faire la promotion de la plus récente compilation de grands succès de son «nouveau» groupe High Flying Birds (groupe duquel ne fait évidemment pas partie Liam), Noel Gallagher a un petit peu regardé en arrière avec colère, en déversant son fiel sur le prince rebelle.

«Le prince William. Je comprends la douleur de cet *stie de gars-là. Il a un cri**e de petit frère qui fait toujours aller sa taba**ak de grande gueule pour dire de la c**lice de marde qui n’a pas rapport. J’aime penser que j’ai toujours été le William», a élégamment révélé le plus vieux de la fratrie Gallagher.

Puis, il a indiqué que lors d’une récente tournée virtuelle de promotion pour le marché australien, les journalistes n’arrêtaient pas de lui poser des questions sur le prince Harry.

«Alors Noel Gallagher? Dix cri**e d’années de High Flying Birds! C’était incroyable! Oh et Oasis! Mais ce que nous voulons tous vraiment savoir c’est, à quel point le prince Harry est un con?», s’est amusé le musicien.



«Et je suis comme, “Je ne sais pas, mon gars. Je ne les connais pas”. Mais le prince Harry m’a l’air d’être un *stie de flocon de neige woke typique [typical f***ing woke snowflake], un c*lice de trou-de-***», a lancé le plus guitariste des deux Gallagher.

«Ne t’en prends pas à ta cri**e de famille parce que ce n’est pas nécessaire», a paradoxalement déclaré celui qui est en guerre contre son frère Liam depuis 2009.

C’est fascinant.



Deux fois deux frères, deux fois deux sens contraires...

