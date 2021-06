Webdiffusion du concert de TiKA et Hanorah sur le toit du Rialto et autres suggestions

Partager







Le retour du frère de Thor, Loki, dans une série Marvel, un balado qui fait réfléchir sur la réalité des personnes immigrantes ou encore un concert sur le toit du Rialto; voici nos suggestions culturelles de la semaine.

Le balado Cuisine ton quartier

Partir de son pays d’origine demande beaucoup de courage. C’est ce qu’on apprend avec le nouveau balado Cuisine ton quartier, un projet de Quand l’art passe à l’action. À travers 82 entrevues, effectuées dans sept arrondissements de Montréal, on laisse la parole à des personnes immigrantes ou réfugiées qui ont quitté la Syrie, Haïti ou l’Algérie, pour une vie meilleure. Leurs récits teintés de sensibilité et d’authenticité est une ouverture sur le Québec diversifié d’aujourd’hui et de demain.

Diffusé sur atsa.qc.ca/balado-cuisine-ton-quartier

Candice Renoir, une policière frivole, mais efficace

« Une autre série policière... », direz-vous. Oui, mais une pas comme les autres! D’abord, le personnage principal est une femme, qui a quatre enfants et qui a pris une longue pause de travail pour s’occuper d’eux. Elle enquête avec son air un peu candide et innocent, mais surprend à tout coup quand elle résout des meurtres presque les doigts dans le nez. La neuvième saison de cette charmante série française sort cette semaine !

Diffusé sur ICI tou.tv Extra dès jeudi

L’album Hammer Down de Ormiston

L’auteur-compositeur et producteur montréalais Ormiston fait paraître une première offrande vendredi, véritable feel good aux saveurs parfois électro-disco, parfois indie pop. Ça s’écoute à merveille lors d’une belle soirée chaude d’été ! Pour les curieux, Ormiston offrira un concert-lancement jeudi soir au Ministère et la prestation sera diffusée en direct sur Facebook.

Diffusé sur toutes les plateformes

Le retour du vaniteux Loki

Une autre série Marvel débarque sur Disney+ cette semaine : Loki. On retrouve Tom Hiddleston dans le personnage de l’antihéros qu’on aime tous détester, après les événements de Avengers Endgame. Loki a le fameux Tesseract et il se retrouve entre les mains de la Time Variance Authority. Là, il n’a plus d’autorité sur personne, mais il reste tout aussi égocentrique et vaniteux. Ça promet !

Diffusé sur Disney+

Un concert hybride avec TiKA et Hanorah

POP Montréal présente ce concert qui, comme le veut la tendance cette année, sera autant en personne qu’en virtuel. TiKA avec sa pop nostalgique et Hanorah avec son R&B funky risquent de faire exploser la baraque ! Deux femmes talentueuses et à la voix puissante, ça ne peut que faire un bon concert !

Samedi à 19h30 sur le toit du Rialto (5719 avenue du Parc) et diffusé gratuitement sur Facebook