Les 7 couleurs de vernis à ongles les plus tendance de l’été 2021

Avec le beau temps qui arrive, on a envie de ressortir nos sandales, et nos pieds ne méritent que le meilleur pour la belle saison, après avoir été enfermés pendant des mois!

C’est pourquoi ont peint nos ongles d’orteils et de doigts de l’une de ces 7 tendances phares de 2021 qui nous rappellent la plage, la mer, les cornets de crèmes glacées et les souvenirs impérissables!

7 couleurs de vernis à ongles les plus tendance de l’été 2021

1. Le vert chartreuse

Ce vert saturé qui tire légèrement sur le jaune est la couleur audacieuse parfaite pour celles qui aiment faire les choses différemment!

Pear-adise Cove de OPI - 12$

Lux de Marc Jacobs - 24$

2. Le rouge corail

Le rouge est un classique indémodable, mais cet été, il est embelli d’une touche d'orange et de rose, qui lui donne une allure agrumée et délicieuse!

Cajun Shrimp de OPI - 12$

Sangria At Sunset de CND (City Chic 2021) - 12$

3. Le brun neutre

Si on porte beaucoup de vêtements colorés l’été, on préfère rester dans les tons neutres sur nos orteils et nos doigts. Ni trop chaud ni trop froid, le brun se marie à toutes les carnations et s’agence à toutes nos tenues.

Raw Cocoa de Sally Hansen (Collection Good. Kind. Pure.) - 9$

Tulum Beach de Nails Inc. - 9$

4. Le bleu ciel

Si l’an dernier les bleus se faisaient plus intenses, royaux et profonds, cette année, ils prennent des airs de paradis. En effet, le bleu ciel est LA couleur par excellence pour 2021!

Bikini So Teeny de Essie - 9$

Gelato On My Mind de OPI - 12$

5. Le jaune taxi

Adieu jaune pastel : en 2021, on porte un jaune vitaminé, presque orangé qui risque de captiver tous les regards!

Marigolden Hour de OPI (Collection Malibu 2021) - 12$

Munchies de Cirque Colors - 12,50$

6. Le néon sous toutes ses formes

En 2021, on veut revivre et s’éclater, et cette passion brûlante se reflète dans nos choix de couleurs fétiches qui sont brillantes, vives et éclatantes! Les couleurs néon se déclinent sous toutes leurs formes : le bleu électrique, le jaune surligneur, l’orange Kool-Aid et le rose pétant!

Bikini Bottoms de Lights Laquer

Popsicle Picnic de CND (Summer City Chic 2021) - 11$

7. Le rose presque blanc

Comme une pièce de mobilier rose qui a décoloré au soleil, cette couleur tout en finesse et en délicatesse est parfaite pour les festivités élégantes de nos étés comme les mariages, les soupers entre amis et les soirées cocktails.

Dusk till Dune de OPI (Collection Malibu) - 12$

Sandy Bum de Butter London - 24$

