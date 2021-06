Masters of the Universe Revelation: un premier teaser explosif pour la nouvelle série [VIDÉO]

Partager







Avec une distribution de feu, des explosions, des scènes d’action dignes de la franchise et la voix de Bonnie Tyler qui nous chante Holding Out for a Hero à pleine gorge, le teaser de Masters of the Universe: Revelation transpire les années 80!

Avec une distribution comme celle de Masters of the Universe: Revelation, vous ne voudrez pas rater un seul épisode de la série. Chris Wood (Prince Adam / He-Man), Mark Hamill (Skeletor), Sarah Michelle Gellar (Teela), Lena Headey (Evil-Lyn), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Henry Rollins (Tri-Klops), Stephen Root (Battle Cat), Alan Oppenheimer (Moss-Man), Griffin Newman (Orko) et plusieurs autres seront de la partie.

Kevin Smith, qui est producteur exécutif de la série, a invité quelques collaborateurs à se joindre au projet, notamment Jason Mewes (Stinkor) et Justin Long (Roboto).

Masters of the Universe: Revelation sera offerte dès le 23 juillet prochain sur Netflix. En attendant sa sortie, on vous laisse écouter la chanson-thème du teaser. Votre énergie en sera revigorée, c’est promis!

