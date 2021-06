Resident Evil: voici la distribution de la prochaine série Netflix

Partager







On ne compte plus vraiment la multitude de projets tirés de l’univers de Resident Evil en développement pour le petit et grand écran. On vous jure, il y en a beaucoup! Cela dit, il y a du nouveau pour l’un d’entre eux, on va donc faire un petit effort pour s’y retrouver.

L’une des séries télévisées inspirées de la franchise d’horreur de Capcom, plus précisément celle en prise en vues réelles (live action) qui se penche sur la famille Wesker, a révélé ce vendredi un premier pan de sa distribution, dans le cadre de l’événement Geeked Week de Netflix.

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Ce faisant, on apprend notamment que c’est l’acteur américain Lance Reddick, que l’on a entre autres vu dans John Wick, The Wire et Fringe, qui incarnera le bon vieux vilain Albert Wesker. Il sera rejoint par Ella Balinsks, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez.

La série, qui n’a toujours pas de nom, avait été annoncé en août dernier et doit suivre l’histoire de Jade et Billie Wesker, qui sont, de ce qu’on en déduit, les filles d’Albert, avant et après que l’humanité soit bouleversée à tout jamais par le T-virus.

Le scénario des huit épisodes d’une heure sera écrit par Andrew Dabb (Supernatural). Bronwen Hughes (The Walking Dead, Breaking Bad, Better Call Saul) doit quant à lui réaliser les deux premiers volets de la série.

Rappelons que Netflix développe également une série animée tirée de la franchise de Capcom, Resident Evil: Infinite Darkness, qui doit débarquer sur le service de diffusion sur demande le 8 juillet prochain et mettra de l’avant Claire Redfield et Leon Kennedy.

Un reboot de Resident Evil au cinéma, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, est aussi notamment en préparation et doit arriver au grand écran le 24 novembre prochain.

