Voici ce que votre signe lunaire veut dire sur votre émotivité

On connait tous notre signe astrologique principal, mais connaissez-vous votre signe lunaire et sa signification?

Depuis toujours, les gens ont l’habitude de demander «c’est quoi ton signe?» pour apprendre à connaître quelqu’un. Or, de plus en plus, on entend des gens demander plutôt quel est votre «big three», ou encore vos 3 signes principaux.

D’abord, le premier signe principal est le signe «solaire». On l’appelle ainsi puisqu’il est déterminé selon la position du soleil le jour de votre naissance. Ce signe est le plus connu puisqu’il représente l’essence de notre personnalité.

Ensuite, on parle de votre ascendant. Pour savoir quel est votre signe ascendant, il est nécessaire de connaître votre heure de naissance. Celui-ci représente le masque que vous portez en société et comment les gens vous perçoivent.

Finalement, il y a le signe lunaire, et il est fascinant. Il indique comment une personne gère, contrôle et exprime ses émotions. Avant d’entrer en relation avec quelqu’un, le signe le plus pertinent à connaître est son signe lunaire!

Voici donc la personnalité émotive de chaque signe lunaire:

Lune en Bélier

Une personne dont le signe lunaire est Bélier risque d’être très impulsive. En amour ou en amitié, elle sera très intense, passionnée et même parfois possessive. Puisque le Bélier est le premier signe du Zodiaque, on y associe une qualité presque enfantine, donc ces gens aiment avoir du plaisir dans leurs relations. Cela veut aussi dire qu’ils peuvent ressentir beaucoup de frustration lorsqu’ils n’ont pas ce qu’ils veulent au moment où ils le veulent.

Lune en Taureau

Le Taureau étant très sensuel, la personne dont la Lune se trouve dans ce signe va sans doute apprécier l’intimité et la proximité physique. Signe stable et qui préfère les habitudes, cette personne peut avoir de la difficulté à s’adapter aux changements. En relation, la lune en Taureau est ultra fidèle et dévouée, mais peut avoir tendance à résister aux critiques et refuser les compromis.

Lune en Gémeaux

Étant un signe communicateur, lorsque le Gémeaux se retrouve dans le signe lunaire, cela crée une personne qui apporte une grande importance aux mots. Cette personne va apprécier plaisanter avec ses proches et sera attirée envers des personnes intelligentes et curieuses. La lune en Gémeaux indique aussi une personne qui a besoin de s’exprimer de façon créative, et qui apprécie les compliments.

Lune en Cancer

Le Cancer étant régi par la lune, c’est le signe le plus émotif du Zodiaque. Lorsque la lune d’une personne est en Cancer, on s’attend donc à une grande sensibilité! Ces personnes sont empathiques et adorent prendre soin des autres. Elles démontrent leur amour par des attentions, des services et des cadeaux et apprécient recevoir un traitement similaire de la part de leurs proches.

Lune en Lion

On sait qu’une personne dont le soleil est en Lion adore l’attention, mais c’est encore plus vrai lorsque la lune est dans ce signe. Puisque la lune est dans l’ombre, lorsqu’elle est en Lion, elle va travailler encore plus fort pour se faire remarquer. Ces personnes ressentent les émotions de façon intense et ont tendance à tout ramener vers elles-même. Si elles se sentent négligées, elles pourraient ressentir de la colère.

Lune en Vierge

La personne dont la lune se retrouve en Vierge est dotée d’un esprit analytique incomparable. Côté émotivité, cela veut aussi dire qu’elle aura tendance à s’en faire beaucoup, et tout le temps. Elle a donc besoin de beaucoup de réconfort et d’une personne prête à l’écouter quand elle ressent plus de stress. Elle aimera aussi aider les gens et être serviable, alors acceptez son aide si elle vous la propose!

Lune en Balance

La Balance est reconnue comme étant un signe qui apprécie spécialement la beauté. Cela fait donc d’une lune en Balance une personne extrêmement romantique! À cause de cela, ces personnes ont tendance à passer d’une relation à une autre. Ce n’est pas parce qu’elles sont volatiles, mais plutôt parce qu’elles se sentent à leur meilleur dans un partenariat. Elles sont aussi des médiatrices nées et préfèrent régler un conflit plutôt que de le remporter.

Lune en Scorpion

Une personne dont le signe lunaire est le Scorpion va ressentir les émotions avec beaucoup d’intensité. Elle sera aussi perçue comme mystérieuse, mais une fois qu’on a percé sa carapace, on découvre une personne très loyale. Étant un signe d’eau, et donc très émotif, la lune en Scorpion indique une sensibilité forte. Si cette personne est trahie par un proche, elle mettra un terme à cette relation et ce, pour toujours.

Lune en Sagittaire

Sagittaire est un signe aventurier, et lorsqu’il se retrouve dans la lune, il indique que cette personne adore découvrir de nouvelles choses. Elle est aussi caractérisée par sa franchise parfois tranchante qui peut blesser ses proches. La lune en Sagittaire indique aussi que cette personne peut avoir tendance à ignorer ses émotions profondes au profit d’une quête d’aventure sans fin.

Lune en Capricorne

La personne dont la lune se retrouve en Capricorne ressent une connexion entre son bonheur et ses accomplissements. Elle se sent comblée et motivée lorsqu’elle a un but précis en tête. Ce sont des personnes terre-à-terre pour qui il peut être difficile de se confier à propos de leurs émotions à d’autres. Lorsqu’elles ont un ou une partenaire, il est crucial pour elle de se sentir supporté dans sa carrière et ses ambitions.

Lune en Verseau

Une lune en Verseau indique une personne avec un esprit libre. Son désir d’indépendance peut aussi être caractérisé par une réticence à exprimer ses émotions aux autres. En réalité, cette personne est souvent plus préoccupée par le bien-être collectif de la planète ou de la société par exemple. En relation, puisqu’elle peut ignorer les petits accrochages en se concentrant plutôt sur le «big picture», cela peut lui donner un air détaché et froid.

Lune en Poissons

On a déjà établi que la lune en Cancer donnait une personne très émotive, mais la lune en Poissons lui fait compétition. Cette personne sera empathique et souvent envahie d’émotions intenses et fortes. Elle pourrait avoir tendance à souvent se sentir contrôlés par son coeur, plus que sa tête. C’est aussi une personne rêveuse qui voit la vie au travers de lunettes roses.

