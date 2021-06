10 crèmeries à visiter à Québec et ses environs

Partager







Il y a tellement d’endroits charmants où l’on peut déguster un sundae, une flush ou un banana split... et on ne se fait jamais prier. Vive l’été, vive la crème glacée!

Voici 10 crèmeries à visiter afin de s’offrir une sucrerie glacée bien méritée.

Sur Cartier, c’est un arrêt indispensable à votre bonheur estival. Sur leur charmante petite terrasse, vous pourrez déguster des recettes de barres glacées végétaliennes, de la crème glacée onctueuse, des sandwichs à la crème glacée et... le beurre d'érable pur de la Beauce.

90, rue Aberdeen, Québec

Même avec un tel nom on ne s’attend pas à du chocolat aussi divin... un régal sur votre crème glacée. Le café resto offre sandwichs, salades et pâtisseries. Décor champêtre et plaisirs gourmands!

3501, chemin Royal, Île d'Orléans

L'ouverture, prévue au début du mois de juin, fera plusieurs heureux sur le boulevard Champlain. Cette crémerie-Sandwicherie, située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, offrira une belle variété de produits comme des gelatos, sorbets, crèmes molles, produits végans, sous-marin libanais, salades, etc.!

444, boulevard Champlain, Québec

Maniaques de crème dure, c’est votre place! Ici, des créations uniques qui combleront tous les becs sucrés. Vous retrouverez une chocolaterie-pâtisserie et un musée du chocolat sous le même toit. Mention spéciale pour le choco-glacé, une boisson rafraîchissante et délectable.

634, rue Saint-Jean, Québec

Un café, une chocolaterie et une crèmerie au même endroit. Les enfants ne pourront retenir leur excitation devant les cornets amusants en clowns, avec des bonbons colorés et des coulis délicieusement sucrés. Visitez la page Facebook afin de découvrir toutes ces belles créations glacées.

837, avenue Royale, Québec

La crèmerie Pat Rétro est située au sous-sol du casse-croûte et fait sensation avec son décor kitsch et rétro. Les coupes glacées peuvent être créées selon votre inspiration du moment et parsemées de friandises. Gourmand comme on aime!

1983, rue de Bergerville, Québec

Miam, les saveurs de la Petite Italie ici même dans le Vieux-Québec! En alternance, soixante variétés de gelato: tiramisu, fromage mascarpone, gingembre, thé vert, réglisse, nougat, etc.

716, rue Saint-Jean, Québec

C’est presque trop beau pour être vrai... une saveur de gelato ou de crème molle au cassis, fruit noir typique du sud de la France qui est cultivé à l’Île d’Orléans. Entouré de champs à perte de vue, Casis Mona & Filles offre un paysage magnifique et ensorcelant.

1225, chemin Royal, Île d'Orléans

Dans le quartier Saint-Roch vous pourrez faire le plein de crème glacée maison. Pasteurisée sur place, cette merveille est offerte en plusieurs saveurs. Pour un bonus bien apprécié, il est possible de choisir une garniture pour votre dessert sucré. La saveur chai et pacanes est juste trop parfaite.

433, rue Saint-Joseph Est, Québec

Situé à côté du Domaine Maizerets, VélOasis excelle pour ce qui est de ses saveurs de trempages. Aux côtés des classiques se retrouvent zeste de citron, gomme balloune et Bailey’s. Vos chiens pourront aussi profiter d’une gâterie concoctée spécialement pour eux.

2140, boulevard Montmorency, Québec

