5 bronzants pour le corps pour un «glow» instantané cet été

Huile, crème, lotion, brume : toutes les solutions sont bonnes pour obtenir le teint estival de rêve sans passer des heures au soleil.

Pour obtenir une peau hâlée et lumineuse sans effort, voici 5 soins bronzants pour le corps à essayer, qui conviennent à tous les types de carnations, avant de se pavaner à la piscine!

1. L’huile prodigieuse dorée de Nuxe Paris, 36$ en pharmacie

Peau claire ou peau noire, l’huile pailletée de la marque Nuxe Paris, donne instantanément une peau satinée et illuminée. Ce produit s’agence à toutes les carnations! En l’appliquant sur la poitrine, le produit laisse un effet galbant et, sur les jambes, on a l’impression de porter un bas collant grâce au reflet remodelant. L’huile qui sent le ciel s’applique aussi sur le visage et les cheveux !

2. Aqua-Brume bronzante pour le corps de St-Tropez, 54$ chez Sephora

Lorsque fraîcheur se combine à éclat, on parle de la bouteille Aqua Brume bronzante pour le corps de la marque St-Tropez. Cette brume corporelle bronzante hydrate, tonifie et donne un éclat hâlé, sans les effets nocifs des rayons du soleil. D’ailleurs, la brume est composée d'huile d'avocat, de mandarine verte, d'acide hyaluronique et de vitamine C pour également prolonger votre bronzage.

3. La mousse hydratante Natural Glow de Jergens, 14$ en pharmacie

Beau, bon pas cher! La mousse hydratante Natural Glow de Jergens est la solution parfaite pour obtenir un teint naturel en une seule application. La formule qui sèche rapidement imite les résultats du soleil et dure pendant plusieurs jours. La texture mousse aérée permet une application plus précise et homogène qui sèche rapidement. Trois formules sont disponibles : soit léger, foncé et très foncé.

4. La lotion corporelle Q10 raffermissante et glow de Nivea, 12$ en pharmacie

Si tu as une peau rousse, qui brûle facilement au soleil, mais que tu veux ajouter un peu d’éclat, la lotion de bronzage progressif de Nivea est un must-try! Il suffit de l’appliquer tous les jours pour procurer à ta peau une coloration graduelle. En quelques jours, retrouve un hâle hyper naturel et uniforme. De plus, la formule améliore l’élasticité et la fermeté de la peau en seulement 10 jours.

5. Soin progressif effet bronzant de Bali Body, 33$ en ligne, 33$ en ligne

Les produits australiens Bali Body font sensation sur Instagram grâce aux huiles de bronzage aux fruits (ananas, melon d’eau et pêche), mais ils offrent aussi un hydratant sublimant, à effet bronzant progressif. Ce soin multi-usage et végane ne laisse aucune trace et offre un bronzage naturel sans imperfections. La lotion est enrichie en huiles nourrissantes pour laisser une peau douce, hydratée et dorée.

