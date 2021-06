Diablo 2 Resurrected: la date de sortie annoncée

Partager







Blizzard a profité de la présentation de Xbox à l’E3 ce dimanche pour annoncer la date de sortie de Diablo 2 Resurrected, la refonte du classique de 2000.

Le remaster du jeu de rôle paraîtra ainsi le 23 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch. Un ensemble, intitulé Diablo Prime Evil Collection et incluant également Diablo 3 Eternal Collection, sera aussi mis en vente au même moment.

Diablo 2 Resurrected avait officiellement été annoncé lors du BlizzConline en février dernier, après des mois de rumeurs au sujet d’une potentielle relecture de l’iconique titre de Blizzard. On avait alors eu l’occasion d’en apprendre plus sur la refonte.