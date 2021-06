E3 2021: la présentation Xbox et Bethesda en 25 annonces

Partager







On ne pourra certainement pas accuser Microsoft de ne pas avoir mis le paquet pour sa première présentation Xbox conjointe avec Bethesda sur la «scène» virtuelle de l’E3 2021, ce dimanche.

Au total, la firme de Redmond a parlé d’une trentaine (!) de titres, levant le voile du coup sur plusieurs jeux majeurs et donnant des nouvelles de bon nombre de projets en développement pour l’écosystème Xbox.

Voici 25 annonces qui ont retenu notre attention.

Starfield: une première (vraie) bande-annonce et une date de sortie

Bethesda a non seulement présenté un nouvel aperçu vidéo de Starfield ce dimanche, mais a aussi fourni aux fans une date de sortie à mettre à leur calendrier: le 11 novembre 2022. Le jeu paraîtra alors sur Xbox Series X/S et sur PC. Il sera aussi disponible dès le jour un sur la Xbox Game Pass.

Stalker 2: Heart of Chernobyl arrive en 2022

Le FPS mêlant survie et horreur a montré un peu de son gameplay à l’occasion de la présentation Xbox et dévoilé au même moment sa date de parution, le 28 avril 2022. Le titre de GSC Game World débarquera sur Xbox Series X/S et sur PC.

Contraband, le nouveau jeu du studio derrière Just Cause

Avalanche, le studio derrière Just Cause, a présenté son prochain jeu, intitulé Contraband, dans une courte bande-annonce. Se déroulant dans une version fictive des années 70, le titre doit offrir une aventure en coop dans un monde ouvert.

Jack Sparrow arrive dans Sea of Thieves

Sea of Thieves aura droit à une mise à jour le 22 juin prochain, du nom d’A Pirate’s Life, qui, tenez-vous bien, proposera aux joueurs de se lancer dans un périple aux côtés de Jack Sparrow et Davy Jones, de la franchise Pirates of the Caribbean.

Tous les Yakuza sont maintenant sur la Xbox Game Pass

Surprise! Yakuza: Like a Dragon arrive ce dimanche sur la Xbox Game Pass, complétant la série de Sega sur la plateforme de jeu sur demande de Microsoft.

Du gameplay pour Battlefield 2042

EA et Dice ont profité de la présentation de Xbox ce dimanche pour dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de gameplay pour Battlefield 2042. Prévu pour le 22 octobre prochain, le jeu de tir en ligne avait été annoncé officiellement plus tôt cette semaine.

Twelve Minutes: une sortie en août

Il ne faudra finalement pas attendre bien longtemps avant de pouvoir mettre la main sur le très intrigant Twelve Minutes, alors que le titre, qui met en vedette James McAvoy, Daisy Ridley et le magnifique Willem Dafoe, arrivera sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 19 août prochain.

Psychonauts 2 arrive en juillet

Tiens, un autre jeu intrigant qui reçoit une date de sortie officielle! Tout droit sorti de l’esprit de Tim Schafer, Psychonauts 2 arrivera sur les tablettes le 25 août prochain.

Du nouveau pour Fallout 76

Les inconditionnels de Fallout 76 auront droit à du nouveau contenu en juillet prochain, grâce à une expansion gratuite du nom de Steel Reign, qui conclura la trame scénaristique qui s’articule autour de la Confrérie de l'Acier.

On ne comprend pas trop Party Animal, mais on est quand même en amour

Tout est dans le sous-titre!

Hades débarque sur Xbox et PlayStation

Dès le 13 août, vous pourrez tenter de survivre dans le monde de Hades sur Xbox One et Xbox Series X/S, de même que sur PS4 et PS5. Le roguelike acclamé par la critique sera aussi offert sur la Xbox Game Pass dès sa sortie sur le système de Microsoft.

Le créateur de Limbo et Inside dévoile son nouveau jeu, Somerville

Disponible en 2022, Somerville est l’œuvre du nouveau studio Jumpship, mis sur pied par le cofondateur de Playdead, Dino Patti, à qui l’on doit les excellents (et déprimants) Limbo et Inside.

Halo Infinite sur les tablettes pour le temps des Fêtes 2021

D’abord prévu pour la fin de 2020 avant d’être repoussé indéfiniment, Halo Infinite devrait finalement voir le jour pour le temps des Fêtes 2021. 343 Studios a aussi profité de la présentation pour diffuser une nouvelle bande-annonce, qui se penche plus précisément sur le volet multijoueur du nouveau jeu de la franchise.

Diablo 2 Resurrected: rendez-vous en septembre

Les fans de Diablo pourront enfin commencer à «compter les dodos» d’ici la sortie de la refonte du deuxième volet de la franchise. Le remaster du jeu de rôle paraîtra ainsi le 23 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch.

A Plague Tale Requiem: une nouvelle aventure pour Amicia et Hugo

A Plague Tale: Innocence aura droit à une suite, intitulée Requiem, qui mettra encore de l’avant le duo d’Amicia et de son frère Hugo. Le titre doit arriver en 2022. Et, oui, vous devrez visiblement encore vous défendre face à des hordes de rats affamés!

Slime Rancher aura aussi droit à une suite

Parlant de suite, le charmant jeu d’élevage Slime Rancher aura aussi droit à un autre volet, qui doit paraître en 2022.

Dévalez les pistes dans Shredders dès décembre

Il n’y a pas assez de jeux de planche à neige ces temps-ci! Heureusement, Shredders viendra répondre à ce grand problème en décembre 2021 sur Xbox Series X/S.

De retour en URSS avec Atomic Heart

On ne sait pas encore grand-chose d’Atomic Heart, si ce n’est qu’il s’agit d’un FPS qui se déroulera en 1955 dans une version bien différente de l’URSS, qui semble peuplée d’une variété de robots étranges (et meurtriers). Ça promet.

Replaced: un intrigant platformer d’action

Comme Atomic Heart, Replaced, qui doit paraître en 2022, est assez mystérieux. Cela dit, les quelques séquences de jeu de la bande-annonce laissent entrevoir un intrigant gameplay mêlant plateformes et action.

Une sortie en octobre pour Ages of Empire IV

Affûtez vos épées! Ages of Empire IV arrive sur PC, et la Xbox Game Pass, le 28 octobre prochain. De quoi réjouir les nostalgiques de la franchise.

The Outer Worlds: une suite est annoncée

On n’aura finalement pas eu à attendre très longtemps avant qu’Obsidian se décide à donner une suite à The Outer Worlds! Il n’y a pas encore de date de sortie d’annoncée, ni beaucoup de détails au sujet du titre, mais la courte bande-annonce partagée laisse présager que l’esprit unique et décalé du premier volet sera conservé.

Microsoft Flight Simulator atterrit en juillet sur la Xbox Series X/S

On attendait cette annonce depuis un moment, la voici: le magnifique Microsoft Flight Simulator débarquera enfin sur la Xbox Series X/S le 27 juillet prochain, un peu moins d’un an après sa sortie sur PC. Et, surprise, une expansion gratuite dédiée à Top Gun: Maverick arrivera aussi à l’automne.

Forza Horizon 5 prend la direction du Mexique

Après les États-Unis, l’Italie et la France, l’Australie et la Grande-Bretagne, Forza Horizon prend la direction du Mexique dans son cinquième volet, qui a été dévoilé cet après-midi lors de la présentation de Xbox. Le titre de Playgrounds Games arrivera le le 9 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC, proposant une version «honnête, authentique et remplie d’amour» des paysages mexicains.

Redfall est le nouveau jeu d’Arkane Studios

Exclusif à Xbox, Redfall est un jeu de tir au monde ouvert, qui offrira une aventure coopérative où vous devrez collaborer avec vos amis pour combattre de vilains vampires à l’aide d’armes et de pouvoirs spéciaux. Le titre, développé par Arkane Austin, doit arriver sur les tablettes à l’été 2022.

Oui, Xbox va vraiment produire des minifrigos à l’image de la Series X

Xbox semble déterminé à tenir sa parole et bel et bien produire des minifrigos à l’image de la Series X. Microsoft en avait fait la promesse en avril dernier et, de toute évidence, l’entreprise semble déterminée à ne pas reculer devant ce sublime projet. On a hâte au temps des Fêtes.