Guardians of the Galaxy: incarnez Star-Lord dans ce nouveau jeu d’Eidos Montréal

Après avoir participé au développement de Marvel’s Avengers, Eidos Montréal a dévoilé ce dimanche qu’il planchait sur son propre jeu tiré de l’univers de Marvel: Guardians of the Galaxy. Celui-ci paraîtra le 26 octobre prochain sur PlayStation, Xbox et PC.

Le studio québécois offrira ainsi aux joueurs l’opportunité de revêtir les habits de Star-Lord dans un jeu d’action-aventure à la troisième personne, qui semble très fidèle, tant dans la facture visuelle et musicale que dans l’humour, au matériel original.

Pour le périple, qui se jouera en solo, Peter Quill, alias Star-Lord, sera donc accompagné par Gamora, Rocket, Groot et Drax, à qui l’on pourra notamment donner des directions pendant les combats. Par ailleurs, le titre demandera aussi au joueur de faire des choix tout au long de l’aventure, qui affecteront ensuite le cours de l’histoire.

Soulignons que l’allure des personnages s’inspire de la bande dessinée de Marvel plutôt que des films de la franchise au cinéma. Ne vous attendez donc pas à voir le visage de Chris Pratt ou entendre la douce voix de Vin Diesel dans le jeu. Il faudra vous faire à l’idée!

Cela dit, comme le dévoile la bande-annonce partagée ce dimanche, de même qu’une autre vidéo rassemblant plusieurs séquences de gameplay, cette nouvelle mouture de Guardians of the Galaxy ne semble rien avoir à envier à son penchant du Marvel Cinematic Universe.

Fondé en 2007, Eidos Montréal est tout particulièrement connu pour son travail sur la franchise Deux Ex. Le studio a également appuyé Crystal Dynamics pour le développement des plus récents volets de Tomb Raider, de même que pour celui de Marvel’s Avengers.

Guardians of the Galaxy sera offert sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 26 octobre. Le titre a été révélé lors de la présentation de Square Enix, l’éditeur du jeu, à l’E3 ce dimanche.